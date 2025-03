Kaip Lietuva sukūrė analogų neturintį darinį – Maskva iki šiol nesugeba priimti, kaip tai galėjo įvykti

Ar Sąjūdis turėjo palaikymo iš Vakarų?

Specifiškai to nenagrinėjome. Vėliau tikrai buvo, visų pirma, mūsų išeivijos labai didelė parama. Taip pat buvo labai įdomių kontaktų. Pavyzdžiui, kodėl Islandija mus pripažino pirmoji? Aišku, ir dėl to, kad jie drąsesni dėl savo geografinės padėties, bet ir dėl to, kad buvo tiesioginis asmeninis ryšys, jeigu neklystu, per B. Genzelį. Jis užmezgė tuos ryšius studijuodamas Maskvoje. Asmeniniai ryšiai su žmonėmis, kurie vėliau tapo politikais, suveikė, kad kai kurios valstybės palaikė.