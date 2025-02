Iš JAV – spaudimas Ukrainai, o Rusijai? Ekspertas įžvelgia tik pirmus to signalus

„Aš labiau tikėčiau tuo, ką sako prezidentas V. Zelenskis <...> – per savaitę tikrai paliaubų nebus. Visų pirma, jos yra neįmanomos iki to laiko, kol Ukraina nesėdi už derybų stalo. Bet, kaip aš suprantu, jei amerikiečiai visais įmanomais būdais, kaip bebūtų gaila, parodo visam pasauliui, ypač Rusijai, kad Ukrainai dėl kažkokių priežasčių nereikalinga prie derybų stalo, tada Ukrainos ir nebus prie to derybų stalo, ir tada paliaubų, manau, vis dėlto nebus“, – dėstė A. Abromavičius, nors neatmetė galimybės, kad JAV administracijos laikysena dėl Ukrainos keisis – tiek ši šalis, tiek Europos lyderiai bus pakviesti prie derybų stalo kaip lygiaverčiai jų dalyviai.