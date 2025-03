Gentvilas turi paaiškinimą dėl premjero abejingumo Žemaitaičiui: štai kodėl jis vaidina taikos balandį

„Antras dalykas, kuris man labai krenta į akis – psichologinis. Na, kas per savo vertės pajautimas, kas per didybės manija, kas per reikšmingumo įsivaizdavimas, kad jį kviečia, jam suorganizuoja susitikimą su Elonu Musku, jam organizuoja susitikimą su Robertu Ficu, jam apmoka visą kelionę, paklausia, kas su jumis važiuos, jis nurodo žmonos duomenis, irgi viskas apmokama. Na, žmogui sparnai išaugę, įsivaizdavimas, kad jis čia toks reikšmingas. Tai man šioje vietoje labai įdomiai pasirodė“, – mintimis dalijosi Liberalų sąjūdžio atstovas.