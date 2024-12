Galimo aušriečių kandidato į ministrus praeityje – kvapą gniaužianti istorija

Po to, kai į aplinkos ministrus nebuvo patvirtinta Sigito Podėno kandidatūra, partijai „Nemuno aušra“ teko ieškoti naujo kandidato. „Elta“ pranešė, kad į šias pareigas siūlomas judėjimo „Už Gamtą“ įkūrėjas Tomas Kovėra. „Delfi“ išsiaiškino, kad prieš 23 metus ši pavardė skambėjo tragiškame kontekste: po konflikto su T. Kovėra nusišovė artimus santykius su juo palaikiusi moteris. Dar ir dabar publikuojamose to meto žinutėse teigiama, kad moteris prieš mirtį galėjo būti sumušta, o kaltinimai tuo T. Kovėrai panaikinti suėjus senačiai. Dabar galimas kandidatas sako, kad viskas nebuvo taip, kaip piešė to meto žiniasklaida.