ES ambasadorė: siekiame kalbėtis su JAV, kad nesukeltume tarpusavio tarifų karo

„Žinoma, kad ES yra valstybių sąjunga – mes turime 27 valstybes, kurios ilgalaikėje perspektyvoje turės pritarti bet kokioms atsakomosioms priemonėms, kurių ES imsis. Tačiau nereikia atmesti ir to, kad ES jau matė (panašią praktiką – ELTA) ir tarifai jau buvo įvesti per pirmąją Trumpo kadenciją, naudojant skirtingus instrumentus. Ir tada gal atsakas užtruko ilgiau vien dėl to, kad tai buvo netikėta. Dabar mes turime situaciją, kai mes puikiai žinome, ko tikėtis, arba žinome rėmus, kokiuose veikia Amerikos prezidentas. Ir tą atsaką suformuluoti yra gerokai paprasčiau“, – aiškino ES ambasadorė JAV.