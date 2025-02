Buvę krašto apsaugos ministrai nesutaria dėl Baltarusijos opozicionierių naudojamos „Pahonios“: tai simbolių pasisavinimas

J.Olekas: Pasaulio patirtis yra įvairi, vienos valstybės turi tautines ir valstybines atskiras vėliavas, kitos to neturi. Pavyzdžiui, Mianmaro vėliava yra tokia pati, tik ten inkorporuota žvaigždė, o ne Vytis. Mes nekėlėme labai didelių pretenzijų, kodėl Mianmaras pasiėmė geltoną, žalią ir raudoną. Tokių protestų nebuvo. Taigi, valstybių daug, o spalvų – ne tokia didelė gausa, tai to panašumo yra. Tačiau man atrodo, kad reikia saugoti tai, ką turime, ir nebūtinai reikia dar kažką tobulinti. Man atrodo, kad mes turime daug su tuo susijusio tautinio identiteto tiek iš LDK laikų, tiek iš tautinio pasipriešinimo ir valstybės kūrimo laikų. Manau, kad tai yra tie dalykai, kurie brangūs kiekvienam ir yra labai aiškūs. Kai pridarai per daug apribojimų ir atskyrimų, gali prisidaryti daug problemų. Pavyzdžiui, mes kalbame apie lietuvių tautinę vėliavą, o Lietuvoje gyvena ir daug kitų tautų. Tai jeigu jos pradės kelti savo tautines vėliavas, kaip atrodys Lietuvos miestai ir kai kurie miesteliai? Jeigu mes sakysime, kad valstybinė vėliava yra tokia, o su tautinėmis, prašau, eikite į Gedimino prospektą ir tegul ten plevėsuoja. Tai gali būti, kad ne tos trys spalvos, o kitos atsirastų. Taigi, aš nebūčiau linkęs taip labai reglamentuoti, skirti valstybės ir tautinę vėliavas.