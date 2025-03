Budrys: nenorėčiau sutikti, kad esame palikti ar galime tapti grobiu

„Ir tai mums duoda visus atsakymus kur mes esame, kokie mūsų sąjunginiai ryšiai, kokias turime garantijas. Reikia gilinti santykius, nepaisant to, kad esame vienoje struktūroje su Šiaurės šalimis, taip pat su Lenkija ir Vokietija. Šiai dienai teigti, kad esame palikti ar galime tapti grobiu, kad kažkas dėl to yra pasikeitę, aš negalėčiau sutikti. Tai, kad mes esame interesų lauke ar potencialus taikinys – tą mes jau žinojome, dėl to mes ir į NATO įstojome“, – sakė politikas.