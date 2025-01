Budrys apie Lietuvos reakciją dėl Trumpo pretenzijų į Grenlandiją: esame tarptautinės teisės ir principų pusėje

– Užtikrinti Amerikos interesus. Tai, ką jis sakė per dabartinę ir pirmąją savo rinkiminę kampaniją, tik dabar tai dar labiau artikuliuota. Užsienio politika yra iškeltų Amerikos interesų tenkinimo įrankis. Dar konkrečiau įvardijo paskirtasis sekretorius Rubio, kad tai yra tai, pagal ką reikės vertinti visus Amerikos sprendimus užsienio politikoje. Yra trys kriterijai: pirma, ar dėl to Amerika tapo saugesnė? Antra, ar dėl to ji tapo stipresnė? Ir trečia, ar dėl to ji tapo turtingesnė? Užsienio politika yra jiems realizuoti. Tai reiškia, ką iš viso to gauna Jungtinės Amerikos Valstijos. Tai vadinamoji transakcijų politika – kas man už tai, aš tau duosiu tą, tu man tą. Taip, interesai yra svarbiausi. Kokios formos bus pasirinktos? Lietuva irgi turi užsibrėžusi savo tikslus. Mums irgi numeris vienas yra saugumas, stabilios aplinkos kūrimas. Kalbame apie tai, kad gale dienos stabilioje aplinkoje turime auginti turtą, ekonomiką – tai mes irgi taip apibrėžiame. Kokie yra įrankiai, ar jie keisis – mes dar pamatysime. Ir tai nėra protingos beždžionės ant kalnelio politika, kur sėdi, laukia, kol čia kažkas apačioje vyksta. Mes turime prasitestuoti pirmuosius žingsnius, nes Trumpo pirmos kadencijos metu, ką mes tikrai girdėjome ne kartą: taip, pažiūrėkite, kas bus ant žemės, kokie bus veiksmai? Tai gali būti pasistūmėjimas visai į kitą pusę. Daugiausia dinamikos: ar amerikiečių pajėgų dislokavimas Lietuvoje, ar, sakykime, NATO didieji sprendimai ir dar kartą patvirtintas dėl EFP sprendimas (Enhanced Forward Presence) dėl dviejų procentų – visa tai vyko Trumpo prezidentavimo metu. Kalbant apie saugumo didinimą ar žiūrint net į Artimuosius Rytus, aš net nelyginu prezidentų, buvo daug stiprių sprendimų. Lygiai taip pat ir dabar – palaukime, kokie bus žingsniai, kokios bus realiai pritaikytos priemonės, ar bus naujų užsienio politikos priemonių? JAV yra globali galia. Ji ne tik pati stipriausia pasaulyje, bet ji turi galią organizacijose, begalinį diplomatinį tinklą, turi šimtus milijonų savo paramos ir vystomojo bendradarbiavimo, įdėtus į kitas valstybes ir sugeba sutelkti politiniams tikslams, kai jų reikia. Tai yra didelis mechanizmas ir nėra taip paprasta perstatyti ant kitų bėgių, kad jis veiktų kitaip. Dėl to ir reikia palaukti. Darome tai, ką darėme su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, dirbame taip, kaip dirbome ir žiūrime, kur bus kokie pokyčiai.