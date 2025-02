Budraitė: didinant gynybos išlaidas, nepamirškime aplinkosaugos ir žmogaus teisių

Labai nesąžininga nuvertinti dabartinės intensyvios žemdirbystės įtaką aplinkai ir jos būklei. Būtent Ignas Hofmanas, kai pernai vyko garsieji ūkininkų protestai, labai gražiai kalbėdavo, kad miestai teršia daugiau nei ūkininkai, bet mokslas sako kitaip. Mes matome niekaip nesustojančią Baltijos jūros eutrofikaciją ir, kai mokslininkai analizuoja, kas tą eutrofikaciją sukelia, jų visa logikos ir įrodymų grandinėlė atveda tik iki vieno – perteklinio trąšų naudojimo laukuose, nes per paviršinius vandens telkinius, upes, upelius tas per didelis azoto ir fosforo kiekis patenka į vandenį ir nuteka į Baltijos jūrą. Mums gali atrodyti, kad tai tiesiogiai mūsų neliečia, bet iš tiesų liečia ir per tą pačią klimato kaitą, per poveikį biologinei įvairovei bei poveikį mūsų pačių sveikatai.