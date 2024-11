Blinkevičiūtės populiarumo kritimas lyginamas su Pakso, bet net ne tai didžiausia problema socialdemokratams

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės reitingo kritimas po rinkimų ir po to, kai ji pakeitė nuomonę dėl savo galimybių užimti ministrės pirmininkės pareigas ir koalicijos su „Nemuno aušra“ lyginamas su Rolandu Paksu – po apkaltos, arba Eligijumi Masiuliu – prasidėjus problemoms su teisėsauga. Bet ilgalaikėje perspektyvoje net ne tai yra didžiausia problema socialdemokratams, atkreipia dėmesį politologas. Be to, yra ir kita sensacija.