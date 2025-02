BBC diskusijoje Lietuvoje Tapinas gėdino politikus, o socialdemokratas pripažino liūdną tiesą

Šimonytė: tai labai svarbu man asmeniškai

Diskusijoje dalyvavusi buvusi ministrė pirmininkė I. Šimonytė pripažino, kad praėjusioje kadencijoje jai nepavyko pasiekti, kad Civilinės sąjungos įstatymo pataisos būtų priimtos, bet, anot jos, to nepavyko padaryti ne tiek dėl to, kad už pataisas nebalsavo konservatoriai, o dėl to, kad jų nepalaikė tuo metu opozicijoje veikę socialdemokratai.