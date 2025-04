Aukšta Ukrainos pareigūnė: taika mums nereiškia pasidavimo

Kalbant apie Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyvą, su kokiais iššūkiais Ukraina susiduria kelyje narystės link? Ir kokie terminai, Jūsų vertinimu, yra realistiški?

Esame vienintelė šalis ES integracijos procese, kuri šį procesą eina karo sąlygomis, įskaitant visus su tuo susijusius iššūkius. Nepaisant to visomis išgalėmis dėl to dirbame. Ukrainoje jaučiame, kad turime tapti visaverte ES nare. Tai yra visos šalies siekiamybė būti šios šeimos dalimi, ir sustiprinti ES. Kiekvienas plėtros momentas vienu ar kitu būdu sustiprino ES. Tikime, kad taip pat galime prie to prisidėti su savo patirtimi saugumo srityje, progresu, kurį pasiekėme lyčių lygybės srityje. (…) Turime patirties, kuria galėtume pasidalinti, žmogaus teisių apsaugos srityje. Tikimės, kad šiais metais pradėsime derybas visais sudėtiniais klausimais, o 2030 metais tapsime ES nariais. Bet mums reikia vienybės pačios ES viduje, ir palaikymo iš ES. Mes puoselėjame tas pačias vertybes – demokratija, žmogaus teisės, teisės viršenybė, solidarumas. Labai tikimės vienybės ES. (…)