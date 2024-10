„Apverktina“ valstiečių padėtis: per ketverius metus išbarstė milžinišką kiekį balsų

Spurga: teko dalia išsitekti tarp dviejų kitų partijų

Delfi kalbintas Mykolo Romerio universiteto docentas, politologas Saulius Spurga vertino, jog I. Vėgėlės, kuris per prezidento rinkimus liko trečias, banga akivaizdžiai nuslopo. Be to, „valstiečių“ ir I. Vėgėlės komandos rezultatams įtaką, anot pašnekovo, padarė ir susiklosčiusios aplinkybės: LVŽS ir I. Vėgėlė atsidūrė tarp kitų dviejų partijų – valdžią kritikavusių socialdemokratų ir dar aštresnės partijos „Nemuno aušra“.