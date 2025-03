Applebaum: galbūt Trumpas ruošia Ameriką staigiam užsienio politikos posūkiui

– Nežinau, ar jis geriau su juo sutaria. Tai ne dėl to, kad jis jį pažįsta ar leidžia su juo laiką. Tačiau mes žinome, ir tai žinome ne tik iš pirmosios Trumpo kadencijos, bet ir iš daugelio metų prieš tai, kad Trumpas žavisi Putinu taip, kaip jis nesižavėjo Zelenskiu. Jis žavisi žmonėmis, kurie, jo manymu, yra labai galingi. Jis žavisi lyderiais, kurie neprivalo atsiskaityti žurnalistams, teismams ar bet kokiam skaidrumui. Jis žavisi žmonėmis, kurie turi absoliučią valdžią, ir pats to siekia. Manau, kad svarbiausia frazė, kurią jis nuolat vartoja apie Zelenskį, yra ta, į kurią turėtume įsiklausyti, jis tą pakartojo ir penktadienį, bet sakė tai ir anksčiau: „Tavo kortos prastos“. Jis vis kartoja, kad kortos prastos. Žinoma, tai netiesa. Zelenskis turi daug kozirių. Žinote, Zelenskis vadovauja šaliai, kuri šį karą turėjo pralaimėti per tris dienas, bet išsilaikė trejus metus. Iš dalies dėl amerikiečių pagalbos, bet ne vien, bet ir dėl Europos pagalbos, taip pat dėl ukrainiečių drąsos, taip pat dėl ukrainiečių išradingumo, kurie iš tikrųjų sukūrė visiškai naują karybos formą su dronais, kuri prieš tai neegzistavo. Ukrainiečiai sukūrė jūrinius dronus, kurie išvedė iš rikiuotės Rusijos Juodosios jūros laivyną. Ukrainiečiai yra tie, kurie užkirto kelią daugelį mėnesių trukusiam Rusijos puolimui. Taigi, ukrainiečiai turi daug kozirių. Tačiau Trumpas mano, kad Ukraina yra silpna, o jis nemėgsta silpnų šalių ir nenori joms padėti. Nemanyčiau, kad tai susiję su asmenybėmis, kad jis nemėgsta Zelenskio ar mėgsta Putiną. Veikiau tai yra savybės, kuriomis jis žavisi. Jis žavisi žmonėmis, kurie naudojasi absoliučia valdžia, ir nemėgsta žmonių, kurie prašo pagalbos.