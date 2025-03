18 Seimo narių nepalaikė sankcijų Rusijai: ministerija nevynioja žodžių į vatą

„Jeigu gegužės 2 dienai šitas projektas nebūtų priimtas, reiškia, kad visos sankcijos išnyktų. To chaoso, turbūt, būtų daugiau nei iki šiol“, – vertino K. Mažeika.

Pranckietis: yra interesas tų, kurie prekiauja grūdais

„Bendro europinio sprendimo nėra, bet per Lietuvą grūdai nebekeliauja. Nei grūdai, nei viskas, kas įrašyta sąraše. Tai įstatymas veikia, žemdirbiai per savo protestus to ir siekė“, – teigė jis.