Radfordų šeimoje auga 21 vaikas – 11 mergaičių ir dešimt berniukų. Pirmagimis Chrisas gimė 1989 metais, kai pačiai mamai tebuvo keturiolika. O 21-oji atžala, mergaitė vardu Bonny Ray, pasaulį išvydo praeitais metais.

Šeimai nepavyko išvengti ir skaudžių patirčių: 2014 metais gimė negyvas sūnus Alfie. Nelaimė įvyko 23-ąją nėštumo savaitę.

Remiantis nuo 1885 metų galiojančiais Anglijos ir Velso įstatymais, mergaitės lytinį gyvenimą gali pradėti sulaukusios šešiolikos metų. Už lytinius santykius su 16 metų neturinčia mergina gresia baudžiamoji atsakomybė, tačiau, remiantis šalies teisės aktais, jeigu šešiolikos neturinti mergina santykiavo savo noru, pareigūnai neturi jokių įgaliojimų porą bausti.

Laimingi tėvai prašė jiems anksčiau kūdikio lyties neatskleisti, tačiau Sue kažkodėl įsitikinusi, kad naujas šeimos narys išlygins berniukų ir mergaičių pusiausvyrą.

„Man atrodo, kad turėsiu po 11 abejų lyčių atžalų, taigi, panašu, kad sulauksime berniuko“, – tvirtina laiminga moteris.

Radfordų šeima su 19 vaikų gyvena Lankašyro grafystėje Anglijos šiaurės vakaruose sename Viktorijos stiliaus name su vienuolika miegamųjų. Šiuos namus jie įsigijo prieš 11 metų. Šeimos pragyvenimo šaltinis – šeimos galvos Noelio turima kepyklėlė.

Sue Radford © Stopkadras

Du vyresnieji vaikai – trisdešimtmetis Chrisas ir 25 metų Sofie, pati auginanti tris savo vaikus, gyvena atskirai.

2013 metais Radfordai dalyvavo televizijos šou „16 vaikų – laukite tęsinio“.

Šeimynines naujienas šeima reguliariai skelbia socialiniame tinkle „Instagram“ ir „YouTube“ platformoje.

Praeitais metais Sue dienraščiui „The Daily Mail“ prisipažino, kad kartais jiems sunku rasti pakankamai lėšų pramogoms visai didžiulei šeimai.

„Mums labai patinka eiti į kiną, ypač per atostogas, kai vaikai pradeda nuobodžiauti, lauke lyja, o užsiimti nėra kuo. Tik bilietai kainuoja nuo 13 svarų, taigi visiems susidaro gana didelė suma. Todėl visada laukiame kokių nors akcijų ir nuolaidų internete, ir dažniausiai einame tik į tuos filmus, kurių bilietai kainuoja pigiau“, – teigia Sue.

„Pats kokybiškiausias ir smagiausias poilsis – iškylos, kai paprasčiausiai einame pasivaikščioti, arba į parką, arba į paplūdimį, nes tai nieko nekainuoja ir tai galima daryti ištisus metus“, – paaiškina Sue.

Noelis Radfordas keliasi su tamsa ir keliauja į savo kepyklą, iš kur prieš aštuntą ryto jau grįžta namo padėti vaikams susiruošti į mokyklą ir vaikų darželį.

Pasiruošimas vyksta laikrodžio tikslumu, vaikai pusryčiauja dviem pamainomis.

Šeši šeimos vaikai keliauja į už 10 minučių kelio esančią pradinę mokyklą. Dar penki – vyresnių klasių moksleiviai vidurinėje mokykloje. Noelis atžalas po ugdymo įstaigas išvežioja autobusiuku, o kadangi jis skirtas devyniems ir daugiau keleivių, jam leidžiama važiuoti autobusams skirta juosta, taigi spūstyse vargti netenka.

Trys mažiausieji – Oscaras, Casparas ir Holly – lieka namuose su mama, nors dieną Oscaras ir keliauja į vaikų darželį.

Radfordų šeima skalbia net kelis kartus per dieną, per mėnesį sunaudoja 30 butelių skystos skalbimo priemonės ir 4 ritinėlius tualetinio popieriaus per dieną.



Neskaitant iš kepyklos verslo gaunamų pajamų, šeima kas savaitę gauna 170 svarų išmoką.

Kad ir kaip bebūtų keista, šeima maistui išleidžia ne tiek ir daug (turint omenyje šeimos narių skaičių) – maždaug 350 svarų per savaitę.

Greičiausiai taip yra dėl to, jog dažniausiai gamina makaronų patiekalus ir įvairius troškinus, o mėsą ir daržoves pigiau įsigyja pas vietos prekiautojus.

Namų tvarkymui kiekvieną dieną tenka paaukoti tris valandas.

Vakarinės maudynės prasideda apie 18 val. Pirmieji į vonią keliauja mažiausieji, o po geros valandos jie jau guli lovelėse.

Vyresnieji ruoštis poilsiui baigia apie 21 val. Patys sutuoktiniai eina miegoti 22 val.