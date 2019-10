Skelbiama, kad Timas Cameronas piniginę su visomis banko kortelėmis ir vairuotojo pažymėjimu pametė važiuodamas dviračiu namo iš savo biuro rytų Londone.

Pasiekęs namus šiaurės Londone, suprato nebeturįs svarbių daiktų, tad nusprendė atkartoti savo maršrutą. Deja, paieškos buvo bevaisės. It musę kandęs sėdo prie kompiuterio ir nusprendė patikrinti, ar iš sąskaitos nedingo pinigai.

Ir labai nustebo pamatęs, kad pinigų ne tik nesumažėjo, bet netgi padaugėjo.

T. Cameronas pastebėjo keturis jo sąskaitos papildymus po vieną pensą. Visų jų paskirties aprašymas skyrėsi.

Štai ką jis perskaitė:

Sveiki, radau jūsų

Piniginę ant kelio

Mano telefonas

Parašykite arba paskambinkite

I just lost my wallet on the way home from work. I didn't have much identifying info in there so a good Samaritan got in touch with my via my... bank account 🤯