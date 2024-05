Nenutilus aistroms dėl vienuoliktokų tarpinių patikrinimų, ruošiamasi naujai reformai

Apskritai, pasak A. Žukausko, per pastaruosius tris metus padėjėjų ir specialiųjų pedagogų srityje buvo padaryta milžiniška pažanga.

„Jeigu prieš tai stagnavo tie skaičiai ir buvo maži, per pastaruosius tris metus labai stipriai išaugo ir toliau auga, pavyzdžiui, priėmimas specialiųjų pedagogų Šiaulių akademijoje, Vilniaus universitete išaugo kartais tų studentų. Vienu žodžiu, tas procesas vyksta. Nuo rugsėjo pradžios mes startuojame su visuotinai įtraukiu švietimu, ugdymu ir turime vis tiek sutvarkyti dar pagal konvenciją esančią išimtį, kada yra per didelė našta mokyklai. Ji neturi būti amžina, o turi būti konkretūs terminai, per kiek laiko tą vaiką priims į jam artimiausią mokyklą ir užtikrins jam visas sąlygas“, – kalbėjo jis.