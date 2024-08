Vilniuje buvo paminėtas Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse operacijose 30-metis

Ukrainos karių rengimas ginti šalį nuo okupantų šiuo metu yra Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėse operacijose prioritetas. Šiandien Lietuva veikia trijose tokio pobūdžio misijose: Europos Sąjungos karinėje paramos Ukrainai operacijoje (angl. European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine), Jungtinės Karalystės vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Ukrainos kariuomenės mokymo tikslais „Interflex“ (angl. United Kingdom led multinational military operation to train and support the Armed Forces of Ukraine „Interflex“) bei nacionalinėje karinėje mokymo operacijoje.