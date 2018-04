Tokio įspėjimo dar nėra buvę: Trumpas prieš Putiną naudoja jo paties taktiką

Įtampa tarp JAV ir Rusijos paaštrėjo po to, kai buvo pranešta apie cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje, pareikalavusį mažiausiai 70 žmonių gyvybių. JAV atvirai apkaltino Rusijos remiamą Basharo Al Assado režimą ir leido suprasti, kad šis bus nubaustas.

Tokio įspėjimo dar nėra buvę

Tai ne pirmas kartas, kai JAV grasina Sirijos režimui už cheminio ginklo panaudojimą – 2013 metais tuometinis JAV prezidentas Barackas Obama įspėjo apie „raudonąsias linijas“, kurias peržengęs Sirijos režimas turėjo sulaukti karinių smūgių.

Nesulaukė, o tai, ekspertų teigimu, smarkiai kirto JAV įvaizdžiui. Pernai dabartinis JAV vadovas Donaldas Trumpas net nenubrėžęs „raudonų linijų“ įsakė suduoti smūgį režimui – dešimtys sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ smigo į vieną režimo pajėgų bazių.

Tad po naujausios cheminio ginklo atakos visą šią savaitę kaitusi įtampa, regis, pasiekė aukščiausią tašką: laukiant beveik neišvengiamo smūgio Sirijos režimui, aviacijos mėgėjai stebėjo neįprastai suintensyvėjusį JAV karo aviacijos judėjimą regione, o danguje virš Sirijos praktiškai nutrūko keleivių gabenimas lėktuvais.

Rusija pastarosiomis dienomis nesyk oficialiai įspėjo amerikiečius, kad netoleruos smūgio prieš Kremliaus remiamas pajėgas, o numuštos gali būti ne tik JAV raketos, bet ir lėktuvai.

Pasirodė informacija, kad taikytis rusai esą gali ir amerikiečių karo laivus – Sirijoje dislokuoti rusų bombonešiai Su-34 pastebėti apginkluoti priešlaivinėmis raketomis. Jokia Kremliaus neremiama teroristinė grupuotė regione net neturi savo jūrų pajėgų.

Vis dėlto D. Trumpo administracija bent jau viešai nerodo jokių signalų, kad ketintų nusileisti. Priešingai, šią savaitę į Baltuosius rūmus skubiai JAV karinių pajėgų vadus sukvietęs D. Trumpas demonstratyviai stiprino karinę retoriką. Iš pradžių savo „Twitter“ paskyroje jis pažadėjo, kad Rusijos remiamas B. Al Assado režimas atsakys už cheminio ginklo ataką.

Tai buvo retas atvejis, kai prorusiškumu kaltintas ir dėl pernelyg palankaus požiūrio į Vladimirą Putiną įtarinėtas D. Trumpas viešai apkaltino jo valdomą Rusiją ir asmeniškai patį V. Putiną dėl prisidėjimo prie B. Al Assado vykdomų nusikaltimų.

Įtampą dar labiau sustiprinto dvi iš eilės D. Trumpo žinutės trečiadienį. Sureagavęs į Rusijos įspėjimus D. Trumpas atrodė nusiteikęs itin karingai.

„Rusija žada numušti visas iki vienos Sirijoje paleistas raketas. Ką gi, Rusija, ruoškis, nes jos atskris – dailios, naujos ir „išmanios“. Neturėtumėte būti partneriais su tuo Dujomis žudančiu gyvuliu, kuris žudo nekaltus žmones ir tuo mėgaujasi“, – rašoma D. Trumpo „Twitter“ žinutėje. Bet jau kitoje žinutėje jis pasiuntė kiek kitokią žinią.

„Mūsų santykiai su Rusija šiuo metu blogiausi, kokie tik yra buvę – net ir įskaitant Šaltąjį karą. Tam nėra jokio pagrindo. Rusijai reikia mūsų pagalbos sprendžiant ekonomines problemas, tai būtų labai lengva, tik reikia, kad visos valstybės dirbtų išvien. Stabdykime tas ginklavimosi varžybas?“ – rašė D. Trumpas.

