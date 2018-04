Skaičiuoja valandas iki smūgių Sirijoje: yra ženklų, kad susidūrimo išvengti nepavyks

Po trečiadienį „Twitter“ nuskambėjusių JAV prezidento Donaldo Trumpo perspėjimų Rusijai ruoštis raketų atakai ir siūlymų neberemti dar vieną cheminio ginklo ataką surengusio Basharo Al Assado režimo, įtampa, regis, pasiekė aukščiausią tašką.

Atakos laukimas pagrįstas ne tik JAV prezidento „Twitter“ žinutėmis, mat D. Trumpas pažadėjo per 48 valandas priimti sprendimą dėl prieš Siriją nukreiptų veiksmų, neišskiriant nė karinių operacijų. Šis 48 valandų terminas išseko trečiadienį.

Rusijos dienraščio „Kommersant“ šaltiniai tikina, kad tarp Vašingtono ir Maskvos šiuo metu vyksta intensyvios derybos dėl konflikto užkardymo.

Be to, rusai esą siekia sužinoti apie numanomus JAV taikinius – taip norima išvengti rusų aukų. Pernai prieš smūgį Šairato bazei JAV Rusiją įspėjo likus kelioms minutėms iki sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ smūgio. Vis dėlto neatmetama, kad derybos žlugs, tad regione karo veiksmams jau yra pasiruošusios arba toliau skubiai telkiamos papildomos pajėgos.

Rusijos karo laivai paliko uostą

Vienu pirmųjų ženklų, kad Sirijos režimą remiančios Rusijos pajėgos ne tik skambiais žodžiais apie „bet kokios JAV atakos sustabdymą ir kontraataką“, bet ir veiksmais ruošiasi galimam amerikiečių smūgiui galima laikyti padėtį Sirijos Tartuso uoste.

Čia dar nuo Sovietų sąjungos laikų įkurta, o pastaruoju metu išplėsta rusų karinė bazė yra vienas pagrindinių Kremliaus atramos punktų Sirijoje. Iki šiol šioje bazėje nuolat būdavo Rusijos karo laivai. Tačiau „Image Satellite Internacional“ paviešintos iš palydovo darytos nuotraukos rodo, kad beveik visi iki balandžio 11-osios čia buvę rusų karo laivai trečiadienį skubiai paliko uostą.

Vienoje iš nuotraukų matyti septyni uoste prisišvartavę laivai – iš jų tik viena kautis pajėgi fregata „Admiral Grigorovič“, ginkluota sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“, vienas desantinis „Ropuča“ klasės laivas, du antidiversiniai kateriai „Gračonok“ ir du dyzeliniai „Kilo“ klasės povandeniniai laivai. Pastarieji gali kelti realiausią tiesioginę grėsmę Viduržemio jūroje esantiems JAV karo laivams, kurie, kaip spėjama, gali ir suduoti smūgį sparnuotomis raketomis „Tomahawk“.

Sprendžiant iš kitos, balandžio 11 d. darytos nuotraukos, daugelio laivų Tartuse nebėra – uoste liko tik vienas povandeninis laivas. „Iš Tartuso uosto Sirijoje dingo daugelis Rusijos karinėms jūrų pajėgoms priklausančių laivų. Šiuo metu dingę karo laivai yra jūroje dėl galimų smūgių grėsmės. Uoste liko tik vienas „Kilo“ (NATO kodinis pavadinimas) klasės povandeninis laivas“, – nurodoma bendrovės „Image Satellite International“ išplatintame pranešime.

© twitter

Oficialiai Rusija tokį skubų laivų išvedimą aiškina neplanuotomis karinėmis pratybomis netoli Sirijos krantų. Civilinei aviacijai skirtame pranešime (NOTAM) ir perspėjime dėl navigacijos jūroje nurodoma, kad šis rajonas bus atitvertas balandžio 11, 12, 17–19 ir 25 bei 26 dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Maskvos laiku. Vis dėlto tokios „netikėtos karinės pratybos“ lyg tyčia sutampa ne tik su D. Trumpo įspėjimu rusams apie raketų smūgius, bet ir su kitais skubiais Rusijos veiksmais regione.

Šią savaitę Rusija iš centrinės dalies į Pietų karinę apygardą perkėlė keliolika papildomų naikintuvų. Be to, Kremlius oficialiai paprašė Irano naudotis Hamadano oro pajėgų baze. Iš jos nuo 2016-ųjų bombarduoti taikinių Sirijoje reguliariai kyla rusų bombonešiai Tu-22M.

Sparnuotomis ir priešlaivinės raketomis ginkluoti ir viršgarsiniu greičiu skristi galintys bombonešiai buvo sukurti dar Šaltojo karo laikais, kaip „JAV lėktuvnešių žudikai“.

Tu-22M iš didelio atstumo gali paleisti raketas tiek į sausumos, tiek į jūrų taikinius, o pastaraisiais metais buvo aktyviai naudojami bombarduojant taikinius Sirijoje. Be to, Sirijoje dislokuoti Rusijos bombonešiai Su-34 apginkluoti priešlaivinėmis raketomis Ch-35.

Tai, jog Kremlių taip pat domina sąjungininkų laivų judėjimas, rodo ir Rusijos aviacijos aktyvumas: balandžio pradžioje virš Viduržemio jūros sukiojosi milžiniškas, iš strateginio bombonešio Tu-95 į žvalgybinį bei kovos su povandeniniais laivais perdarytas orlaivis Tu-142. O Sirijoje Hmeimino oro pajėgų bazėje dislokuotas žvalgybinis ir kovos su povandeniniais laivais orlaivis Il-38.

Galiausiai Izraelio nesyk bombarduotoje netoli Sirijos Homso miesto esančioje Taifūro karinėje oro pajėgų bazėje, dar vadinamoje „T4“, pastarosiomis dienomis pastebėtas sujudimas. Iš palydovo darytose nuotraukose matyti, kad šioje bazėje dislokuoti mažiausiai aštuoni Rusijos kariniai sraigtasparniai Ka-52, Mi-35M ir Mi-24P.

#Tiyas / #T4Airbase is the 2nd most important air base for #Russia Air Force in #Syria. #RuAF has now 2 Ka-52s, 2 Mi-35Ms & 4 Mi-24P attack helicopters there making it impossible for #USNavy to destroy its infrastructures. #RuAF had also 4 Su-25SM3s deployed there until Jan 2018. pic.twitter.com/o0b6R6SSxa— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 12, 2018

O Sirijos karinės oro pajėgos savo lėktuvus ir sraigtasparnius išstatė šalia rusų orlaivių, taip tikėdamasi išsaugoti savo aviacijos likučius, kurių dalį JAV pernai sunaikino Šairato oro pajėgų bazėje. Pasimokę iš klaidų sirai nusprendė išstatyti savo orlaivius tiesiog ant pakilimo tako, arti Rusijos karinio personalo, į kurį, spėjama, amerikiečiai iš pradžių nesitaikytų.

Apgaulinga sąjungininkų ramybė

Savo ruožtu JAV ir sąjungininkų pajėgų pasiruošimo dar vienai karinei operacijai iš pirmo žvilgsnio nematyti. Viduržemio jūroje ar Persijos įlankoje nėra nė vienos JAV lėktuvnešio grupės – pagrindinio smogiamojo amerikiečių įrankio.

Vienas lėktuvnešis paprastai gabena iki 90 orlaivių, iš kurių kelios dešimtys yra smogiamieji naikintuvai. Be to, dar svarbiau tai, kad būtent lėktuvnešiuose dislokuoti vieni moderniausių elektroninės kovos orlaivių „Growler“, kurie sėkmingai gali sutrukdyti bet kokios priešlėktuvinės gynybos veikimą.

Tiesą pasakius, šiuo metu Viduržemio jūroje JAV teturi vos vieną sparnuotosiomis raketomis ginkluotą laivą – USS Donald Cook. 2016 metais šis laivas svečiavosi Klaipėdoje, o prieš tai virš jo kelis sykius pavojingai arti provokuodami praskrido rusų karo lėktuvai. Kaip ir kiti „Arleigh Burke“ klasės laivai, USS Donald Cook ginkluotas dešimtimis sparnuotųjų ir priešlaivinių raketų. Pernai Šairato oro pajėgų bazę atako bent du tokie „Arleigh Burke“ klasės laivai.

Rusijos ir Vakarų žiniasklaida su dideliu susidomėjimu seka JAV lėktuvnešio „USS Harry Truman“ grupės judėjimą, tačiau ši kelių laivų grupė su galinga 90 orlaivių smogiamaja jėga Norfolko uostą paliko tik trečiadienį. Net ir judėdamas didžiausiu greičiu „USS Harry Truman“ smūgiui prieš Siriją būtų pasiruošęs geriausiu atveju kitą savaitę.

Be to, galima kelti prielaidą, kad didesnei karinei kampanijai būtinas netikėtumo veiksnys jau prarastas – D. Trumpo „Twitter“ įspėjimai suteikė pakankamai laiko tiek sirams, tiek rusams pasiruošti smūgiui. Ir vis dėlto pats įspėjimo faktas bei ženklai, kad kol kas Vašingtonas ir sąjungininkės neketina atsisakyti nuo karinių smūgių Sirijos režimui, gali kelti nuostabą.

Mat be viešų D. Trumpo svarstymų apie „artėjantį raketų smūgį“, pastarąją savaitę aviacijos mėgėjai galėjo stebėti didelį sujudimą regione aplink Siriją. Ir nors Rusija viešai skelbė stebinti JAV karo laivų Viduržemio jūroje, Artimuosiuose rytuose – Katare, Bahreine, vienu mažiau pastebimų ženklų, kad artėja karinis susidūrimas galima laikyti kuro papildymo ore lėktuvų judėjimą.

Šie orlaiviai karo metu naudojami kaip skraidančios degalinės ir gali aviaciniu kuru papildyti iš toli atskridusius naikintuvus bei bombonešius. Todėl vien tai, jog aplink Siriją šiuo metu nėra sutelkta didelių pajėgų nereiškia, kad smogiamoji aviacija negali atskristi iš tolėliau. Pavyzdžiui, iš bazių Europoje arba Katare.

Be to, virš Viduržemio jūros pastaruoju metu sukiojasi ne tik JAV, bet ir NATO sąjungininkų kuro papildymo ore lėktuvai. Pavyzdžiui, savaitės pradžioje regione sukiojosi Italijos karinių oro pajėgų kuro papildymo lėktuvas, o trečiadienį – net keturi KC-10 ir KC-135, kurie lydėjo grupę naikintuvų.

Tankers over Mediterranean Sea: #USAF Lockheed KC-10A (83-0081) from Lajes AB and Boeing KC-135Rs (57-1493, 57-2605, 63-8871) from Mildenhall AB in flight towards east pic.twitter.com/AuRRouIoJP— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) April 11, 2018

Intensyviai žvalgo galimus taikinius



Vis dėlto svarbiausiu veiksniu apie pasiruošimą smūgiams galima laikyti žvalgybinių pajėgumų naudojimą. Patikima žvalgybinė informacija yra būtina prieš bet kokį karinį konfliktą. Ir nors oficialios informacijos apie tai, ką šiuo metu šniukštinėja slapti JAV palydovai, nėra, net viešojoje erdvėje pastebimas žvalgybinių ir kovos su povandeniniais laivais orlaivių suaktyvėjimas.

Virš Turkijos trečiadienį sukiojosi NATO žvalgybinis lėktuvas E-3. O netoli Sirijos krantų jau visą savaitę pasikeisdami kone kasdien skraido JAV orlaiviai „P-8A Poseidon“. Šių iš keleivinių „Boeing 737“ perdarytų lėktuvų paskirtis – ne tik žvalgyba, bet ir kova su priešininko povandeniniais laivais.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS122 departed Sigonella at 0450z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/Z0pxWrsEmQ— Mil Radar (@MIL_Radar) April 12, 2018

Tai, jog Viduržemio jūroje yra mažiausiai du Rusijos „Kilo“ klasės ir vienas „Akula“ klasės povandeniniai laivai, ypač domina amerikiečių ir sąjungininkų laivynus. Šiuo metu Viduržemio jūroje yra mažiausiai vienas JAV povandeninis laivas, galintis leisti sparnuotąsias raketas. Prie jo artimiausiu metu turėtų prisijungti dar vienas ar keli Karališkojo laivyno povandeniniai laivai.

Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May ketvirtadienį sušaukė skubų posėdį, kurio metu turėtų būti suteiktas leidimas britų pajėgoms dalyvauti galimoje operacijoje prieš Sirijos režimą. Tiesa, be savo povandeninių laivų, Jungtinė Karalystė turi ribotus pajėgumus smogti režimo taikiniams.

Kipre Karališkųjų oro pajėgų bazėje dislokuoti 8 lėktuvai „Tornado“ ir dar šeši naikintuvai „Typhoon“. Tokie naikintuvai galėtų suduoti smūgį sparnuotomis raketomis, be to, regione esant pakankamai kuro papildymo ore lėktuvų, jiems į pagalbą galėtų atskristi ir pastiprinimas. Vis dėlto dėl biudžeto karpymų rekordiškai sumenkusios Karališkosios oro pajėgos teturi vos 144 naikintuvus, iš kurių tik apie pusė parengti dalyvauti karinėse operacijose.

Gali išbandyti naujus ginklus

Vis dėlto, nepaisant ribotų sąjungininkų galimybių regione, dažnai pamirštama, kad bent jau JAV turi galimybes smogti iš didelio atstumo. Be to, smūgis gali būti suduotas ne tik jau naudotomis sparnuotomis raketomis „Tomahawk“. Nedaug kas atkreipė dėmesį, kad apie tai užsiminė pats D. Trumpas.

„Rusija žada numušti visas iki vienos Sirijoje paleistas raketas. Ką gi, Rusija, ruoškis, nes jos atskris – dailios, naujos ir „išmanios“, – rašė D. Trumpas. Ką reiškia „naujos ir išmanios“, D. Trumpas, žinoma, nepatikslino. Tad nors tai gali būti eilinė JAV prezidento savigyra, neatmetama, kad JAV gali panaudoti ir iki šiol kovos veiksmuose neišbandytą ginkluotę.

Pavyzdžiui, naujausią sparnuotąją raketą JASSM amerikiečiai kol kas naudojo tik kelis sykius prieš taikinius Libijoje. Radarams sunkiai aptinkama sparnuotoji raketa taikiniams gali smogti iš maždaug 1 tūkst. km. Šį kartą tokiais taikiniais gali ne tiek pačios karinės bazės, kiek vadovavimo ir kontrolės punktai, o gal net ir pats B. Al Assadas.

Neatsitiktinai aviacijos mėgėjai pastebėjo ir dar vieną išskirtinį braižą – visą savaitę iš JAV į Europą bei Artimuosius rytus buvo stebimi keli specialios paskirties lėktuvų C-32B skrydžiai.

Šie balti, iš keleivinių „Boeing 757“ perdaryti orlaiviai priklauso JAV Specialiosioms pajėgoms ir skirti gabenti didelį skaičių keleivių. JAV šiuo metu Sirijoje jau yra dislokavusios specialiųjų operacijų pajėgas, kurios remia vietos kurdų kovotojus. Tai, jog į regioną amerikiečiai galėjo permesti papildomus specialiųjų pajėgų dalinius, gali reikšti kelis dalykus.

Tokiu būdu gali būti stiprinama parama kurdams, o taip pat gali būti skirtos kitos slaptos užduotys specialiųjų pajėgų kariams. Pastarieji gali ne tik rengti kinetines operacijas, bet ir pažymėti ypač svarbius taikinius, į kuriuos nukryptų išmanios bombos bei raketos.