Paslaptingų orlaivių skrydžiai – ir šalia Lietuvos: seka kiekvieną rusų žingsnį

Praėjusį antradienį įvykęs incidentas, kai Rusijos naikintuvas Su-27 tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros atliko „saugų“, tačiau „neprofesionalų“ manevrą prie JAV orlaivio, nebuvo ypač išskirtinis. Rusijos naikintuvas praskrido maždaug 6 metrų atstumu nuo JAV laivyno orlaivio P-8A Poseidon, tačiau JAV pareigūnų teigimu, nei grėsmės, nei pavojaus saugumui nesukėlė.

Per pastaruosius kelerius metus tokių ar pavojingesnių incidentų ore, kai rusų naikintuvų pilotai staigiai priartėja prie NATO karinių orlaivių, kurį laiką juos lydi, pavojingai manevruoja visai arti, užfiksuota mažiausiai dešimt. Paskutinį sykį panašus incidentas fiksuotas sausį, kai Rusijos naikintuvas taip pat virš Baltijos jūros buvo priartėjęs prie JAV laivyno žvalgybos lėktuvo EP-3.

Įprastai standartinėse lėktuvų perėmimo procedūrose rizikingi manevrai šalia perimamų orlaivių nenumatyti: naikintuvai priskrenda prie taikinio saugiu atstumu, jį vizualiai identifikuoja, pamėgina užmegzti ryšį, raportuoja vadavietei ir, jei perimtas orlaivis nepažeidžia nacionalinės oro erdvės ar nekelia pavojaus, pasišalina.

Tačiau JAV karo aviacijos pilotai jau nesyk galėjo įsitikinti, kad virš Baltijos, Juodosios ir Viduržemio jūrų skraidantys rusų, o virš Pietų Kinijos ir Japonijos jūrų – kinų naikintuvų pilotai elgiasi agresyviau. To priežastimi galima laikyti būtent perimamų orlaivių paskirtį.

Jei po kiekvieno tokio incidento virš Baltijos ar Juodosios jūrų kam ir keista ką čia toli nuo JAV krantų veikia amerikiečių žvalgybiniai orlaiviai, tai patiems amerikiečių pilotams ir juos pasiuntusiai vadovybei tokių klausimų nekyla: jie čia ne vieni.

Katės ir pelės žaidimas

Skraidyti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros ar kitur gali bet kurios šalies orlaivis, pateikęs skrydžių planus ir palaikantis ryšį su vietiniais oro erdvės stebėjimo centrais. Pavyzdžiui, Rusijos žvalgybiniai orlaiviai gali skraidyti tarptautinėje oro erdvėje šalia JAV oro erdvės.

Tiesa, jie to nedaro nes tiesiog neturi nei pakankamai žvalgybinių orlaivių, nei draugiškų valstybių, esančių šalia JAV, kurios priimtų Rusijos lėktuvus. Šaltojo karo laikais tokia šalimi buvo laikoma Kuba, tačiau pastarojoje Rusijos karinės aviacijos lėktuvai pasirodo retai – dažniausiai strateginiai bombonešiai, kurie turi ribotas žvalgybines funkcijas.

JAV turi ne tik būrį amerikiečiams draugiškų šalių Europoje ir Azijoje, bet ir savo ar sąjungininkų karines bazes, iš kurių gali kilti įvairūs lėktuvai. Pavyzdžiui, virš Baltijos jūros perimtas orlaivis P-8A atskrido iš Vokietijoje esančios JAV karinių oro pajėgų bazės Ramšteine.

US Navy P-8A 168762 TALON83 departed Ramstein at 0648z - Baltic mission pic.twitter.com/MvWDchdWkD— Mil Radar (@MIL_Radar) May 1, 2017