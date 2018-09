Numuštas Rusijos lėktuvas: kas tai per orlaivis ir ką jis veikė šalia Lietuvos

„Rugsėjo 17-ąją apie 23 valandą Maskvos laiku Rusijos lėktuvui Il-20 grįžtant į Hmeimino aviacijos bazę virš Viduržemio jūros už 35 kilometrų nuo Sirijos pakrantės nutrūko ryšys su jo įgula. Il-20 iš radarų ekranų dingo, kai 4 Izraelio lėktuvai F-16 atakavo Sirijos objektus Latakijos provincijoje“, – antradienį iš pradžių lakoniškai komentavo Rusijos gynybos ministerija.

Vėliau Rusijos žiniasklaidoje pasirodė ne tik informacija apie numuštą lėktuvą, bet įvairios incidento versijos. Esą dėl visko kalti būtent izraeliečiai, kurie, prisidengdami Rusijos lėktuvu „pakišo“ jį po Sirijos oro gynybos priemonių ugnimi.

Todėl Sirijos komplekso S-200 raketa numušė Il-20, kurio efektyvus atspindimasis paviršius yra kur kas didesnis. Be to, internete kaipmat pasklido Kremlių ir Basharo Al-Assado režimą remiančių paskyrų platinamos sąmokslo teorijos, kad iš tikrųjų rusų lėktuvą numušė Izraelis. Arba Izraelis, mat Rusijos radiolokacinės oro erdvės kontrolės priemonės neva užfiksavo raketų paleidimus iš šiame rajone buvusios Prancūzijos fregatos „Auvergne“.

Pakišimai – visų pamėgta taktika

Ir nors galiausiai Rusijos gynybos ministerija atšaldė sąmokslo teorijų mėgėjus ir patvirtino, kad jų lėktuvą išties numušė būtent sąjungininkai – B. Al-Assado režimo pajėgos, Il-20 neva „nedraugiškai pakišusiems“ izraeliečiams pagrasinta atsakomosiomis priemonėmis.

Į tokius kaltinimus ramiai sureagavęs Izraelis patvirtino, kad surengė antskrydį prieš taikinius netoli Latakijos, tačiau paneigė, kad izraeliečiai susiję su incidentu.

„Netiksli Sirijos priešlėktuvinės gynybos ugnis pataikė į Rusijos lėktuvą. Kai Sirijos armija paleido raketas, kurios pataikė į rusų orlaivį, Izraelio naikintuvai jau buvo Izraelio oro erdvėje. Rusijos lėktuvas buvo numuštas ne operacijos regione, o sirų baterijos šaudė nesivargindamos išsiaiškinti, ar oro erdvėje yra rusų lėktuvų“, – teigiama Izraelio gynybos ministerijos pareiškime.

Israel expresses sorrow for the death of the aircrew members of the Russian plane that was downed tonight due to Syrian anti-aircraft fire.

Israel holds the Assad regime, whose military shot down the Russian plane, fully responsible for this incident.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) September 18, 2018