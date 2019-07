Nausėda prasitarė apie kariuomenės vado kandidatūrą: neneigia, kad siūlys santūrųjį generolą

Trečiadienį tiesioginės spaudos konferencijos metu išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda leido suprasti, kad naujuoju kariuomenės vadu gali būti paskirtas generolas Valdemaras Rupšys.

Paklaustas, ar gali patvirtinti, kad gen. V. Rupšį teiks kaip kandidatą vadovauti kariuomenei, G. Nausėda atsiduso ir šyptelėjo.

„Tokiais atvejais yra sakralinė frazė: „Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti“, – teigė jis. Prezidentas kariuomenės vadą skiria su Seimo pritarimu.

Generolo J. V. Žuko kadencija baigiasi liepos 24-ąją – 12 dienų po išrinktojo prezidento inauguracijos. Viešai jau svarstyta, kad būtent J. V. Žukas gali tapti G. Nausėdos patarėju nacionalinio saugumo klausimais.

Karjera – nuo Nepriklausomybės pradžios

Ekspertinėje bendruomenėje toks pasirinkimas jau kurį laiką buvo įvardijamas, kaip logiškas – gen. J. V. Žuko įpėdinis yra vertinamas kaip santūrus, disciplinuotas, dabartinio kariuomenės vado darbų tęstinumą užtikrinti galintis žmogus, pasisakęs už spartesnį kariuomenės stiprinimo ir modernizavimo procesą, pavyzdžiui, šarvuočių „Vilkas“ ir savaeigių haubicų PzH2000 įsigijimą, ypač po 2014-ųjų Rusijos agresijos prieš Ukrainą.

© Nuotr. gr. Arnas Čemerka

Be to, šis karininkas Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje praėjo visas karininko pakopas. Valdemaras Rupšys gimė 1967 m. gegužės 2 d. Šiaulių rajone. Karininko priesaiką tarnauti Lietuvos valstybei davė 1990 m. lapkričio 11 d. pradėjęs tarnybą krašto apsaugos sistemoje. Nuo 1992 m. tarnavo Lauko kariuomenės brigados Šiaulių motodesantinio būrio, po to kuopos vadu.

1996 metais paaukštintas ir paskirtas Šiaulių Kauno kunigaikščio Vaidoto motorizuoto pėstininkų bataliono štabo viršininku-bataliono vado pavaduotoju, vėliau – bataliono štabo Operacijų skyriaus viršininku.

2001 m. majoras V. Rupšys ėjo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono vado pavaduotojo-štabo viršininko pareigas, o netrukus buvo paskirtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono vadu.

Šiose pareigose tarnavo iki 2005 m. 2006 m. pulkininkas leitenantas V. Rupšys paskirtas tarnauti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. 2008 m. lapkričio 24 d. buvo rotuotas į KAM Personalo ir socialinės saugos departamentą.

2011 m. V. Rupšiui suteiktas pulkininko laipsnis ir paskirta vadovauti Mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“. 2013 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas į Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriaus pareigas. Už metų, 2014 m. rugsėjo 1 d. paskirtas Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko padėjėju.

Valdemaras Rupšys © DELFI montažas (KAM nuotr.)

2016 m. plk. V. Rupšys tapo Sausumos pajėgų vadu – tradiciškai tai yra vartai į aukščiausią pakopą – kariuomenės vado pareigas. Tais pačiais metais jam suteiktas brigados generolo laipsnis, o dar po dviejų metų – generolo majoro laipsnis.

Valdemaras Rupšys turi sukaupęs tarptautinės patirties. Jis yra baigęs Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Baltijos gynybos koledžą (Estijoje), JAV sausumos karo koledžą.

V. Rupšys apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Krašto apsaugos sistemos garbės ženklu „Už nuopelnus krašto apsaugai“, Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus“, kitais apdovanojimais, padėkomis, vardinėmis dovanomis.

Be to, jis apdovanotas Vokietijos kariuomenės Aukso garbės kryžiumi už ypatingą indėlį ir pastangas stiprinant Vokietijos ir Lietuvos kariuomenių sausumos pajėgų bendradarbiavimą.