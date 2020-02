Nauja Rusijos ir Turkijos kaktomuša: kaip ciniškas ambicijų karas gali atsiliepti NATO

„Noriu pasakyti, kad mes, be abejo, kuo rimčiausiai vertinsime tai, kas įvyko, o visi mūsų ištekliai bus naudojami saugumui užtikrinti“, – per valstybės saugumo tarybos posėdį pabrėžė Vladimiras Putinas. Tokia buvo pirmoji Rusijos lyderio reakcija į incidentą Sirijos ir Turkijos pasienyje, kur 2015-ųjų lapkritį turkų naikintuvas numušė Rusijos orlaivį. Visi laukė kas bus: juk Turkija, NATO narė, pripažino numušusi rusų lėktuvą, kuris pažeidė Aljanso šalies oro erdvę – beprecedentis įvykis, su rusais taip niekas nejuokauja, Kremlius – kerštingas ir nesileidžia viešai žeminamas.

Maskva, regis, laikėsi pažadų: Sirijoje dislokavo priešlėktuvinės gynybos sistemas, naikintuvus, Turkijai įvedė sankcijas, o Kremliaus ruporai paplūdo antiturkiškos istorijos kurstymu – esą Turkijos lyderis Recepas Tayyipas Erdoganas remia ir gina teroristus, pelnosi iš jų.

„Turkus reikia pamokyti, karine jėga ir kuo greičiau“, – rėkavo liūdnai pagarsėjęs ir radikaliąją Kremliaus poziciją dažnai įgarsinanti linkęs politikos klounas Vladimiras Žirinovskis. Įtampa kaito: mažiausiai 13 kartų nuo XVI a. su Rusija kariavusi Turkija prašė Aljanso užtarimo ir sulaukė bent jau žodinės bei diplomatinės paramos.

O tada Turkijoje prieš R. T. Erdoganą suorganizuotas mįslingas karinis perversmas. Nevykęs ir nesėkmingas jis leido šalies lyderiui apsivalyti nuo konkurentų ir kritikų. Pamažu dramatiškas Ankaros ir Maskvos tonas, abipusiai kaltinimai, grasinimai ir įžeidinėjimai nurimo.

Leidimą numušti rusų orlaivį suteikęs R. T. Erdoganas esą atsiprašė Rusijos ir tarp Ankaros bei Kremliaus padvelkė šiluma: atsinaujinę turistų srautai, atgijusi prekyba ir svarbiausia – santykius su NATO bei ypač JAV atšaldę kariniai sandėriai dėl rusiškos priešlėktuvinės gynybos sistemos S-400, Rusijos ir Turkijos bendradarbiavimas pernai pasiekė aukštumas.

Tačiau nesena Turkijos ir Rusijos santykių istorija iš 2015-2016 metų dabar, panašu, vėl kartojasi. Kremliaus ruporai vėl užsuko naują isterišką informacinę kampaniją apie Turkiją, kuria esą remia teroristines grupuotes, Ankara kaltina Kremlių civilių žudynėmis, o dažnėjantys susišaudymai tarp abiejų pusių palaikomų priešininkų stovyklų bet kada gali peraugti į abipusį susidūrimą. Tokios pavojingos situacijos priežastis, regis banali – dalies Sirijos teritorijos ir kelių kelių šios šalies šiaurės vakaruose kontrolė. Tačiau iš tikrųjų ant kortos pastatyta kur kas daugiau.

Draugystė baigėsi išdavyste

Dar neseniai atrodė, kad naujoji Rusijos ir Turkijos draugystė neišardoma: Turkija gavo rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400, ėmė viešai svarstyti apie rusiškų naikintuvų įsigijimą. Šių metų sausį bendri rusų ir turkų kariškių konvojai patruliavo Sirijoje – viskas sustyguota pagal dar 2018-siais pasiektą susitarimą dėl pasienyje įrengtų stebėjimo punktų.

„Bendrai kalbant, padėtis Rusijoje pakankamai stabilizavosi. Taikus gyvenimas grįžta į šalį, ekonomika atsigauna“, – pažymėta Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime sausio 23-ąją.

Tačiau iš tikrųjų taika Sirijoje nekvepia. Rusijos remiamos Sirijos režimo pajėgos nuo vasario pradžios stumiasi į priekį į Vakarus nuo buvusios sukilėlių tvirtovės – Alepo.

Per pastaruosius kelerius metus beveik visas sukilėlių grupuotes kitose šalies vietovėse sutriuškinusios režimo pajėgos dabar turi vieną aiškų tikslą – palaužti paskutinį paskutinį didelį pasipriešinimo židinį Idlibo mieste – vos už 60 km nuo Alepo.

Režimo pajėgos, net su Rusijos aviacijos parama stumiasi ypač lėtai – būtent su rusų pagalba Alepą pavyko paimti 2016-ųjų liepą. Tad net jei teoriškai tai tėra valanda kelio automobiliu, greitkeliu M-4, praktiškai dėl kiekvieno kaimelio jau tris su puse metų verda aršūs mūšiai. Neatsitiktinai būtent čia kertasi Turkijos, Rusijos ir nuo pastarosios priklausomo bei saugomo Sirijos režimo interesai.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas priminė Turkijai, kad ši yra prisiėmusi atsakomybę dėl teroristų grupuočių Idlibo provincijoje neutralizavimo. Dvišaliu susitarimu buvo reikalaujama, kad iš demilitarizuotos zonos Idlibo regione savo pajėgas patrauktų visos radikalios grupuotės. Turkija remdamasi susitarimu šioje provincijoje įsteigė 12 stebėjimo punktų. Mainais režimas turėjo atitraukti savo pajėgas. Bet nė viena pusė nesilaikė šių susitarimų.

Vasario pradžioje padažnėję susidūrimai ir aukos neatsirado iš nieko. Nors viskas gali atrodyti paprastai: Sirijos režimo pajėgos apšaudė turkų remiamus sukilėlius ir Turkijos karius, pastarieji atsakė smūgiais režimo pajėgoms. Abi pusės apsikeitė kaltinimais, karinga retorika ir grasinimais. Pavyzdžiui, R. T. Erdoganas dar praėjusią savaitę įspėjo, kad „Sirijos režimo aviacija negalės jaustis saugi ir laisvai žudyti civilių gyventojų“.

Tai nebuvo tušti grasinimai ir kova greitai persikėlė ir į dangų – per vieną savaitę Turkijos remiami sukilėliai numušė jau du Sirijos režimo pajėgų sraigtasparnius. Abu sykius orlaivius numušė turkiškos priešlėktuvinės raketos, kurias naudoja Turkijos remiamos sukilėlių grupuotės, sutelktos aplink Idlibo miestą.

Idlibe veikia daug įvairių sukilėlių grupuočių, įskaitant džihadistų grupuotę „Hayat Tahrir al-Sham“, kuriai vadovauja buvusios „Al-Qaeda“ atšakos nariai.

Tiesa, pastaruoju metu jie nepanašūs į teroristus – gavę naujas uniformas, ginkluotę ir kitas karui būtinas priemones jie jaučiasi vis drąsiau remiami Turkijos konvencinių pajėgų. Būtent tokiu būdu praėjusią savaitę kelis Turkija Sirijoje patyrė nuostolių – sukilėliai naudojosi turkų šarvuočių ir tankų kovine parama, o Sirijos režimas nesismulkino: iš artilerijos apšaudė tiek sukilėlius, tiek turkų šarvuotąją techniką.

Net ir gerai šarvuoti turkų tankai turi silpnąją vietą – nuo tiesioginio artilerijos sviedinių apšaudymų ar aviacijos antskrydžių jie negali jaustis saugūs. Smilkstančių naujutėlaičių turkų tankų vaizdai iš Sirijos, regis, tik dar labiau sutvirtino Ankaros ryžtą.

Pradėjusi savo karinę operaciją Idlibo provincijoje, Turkija ten pasiuntė per tūkstantį karių su keliais šimtais tankų ir kitos šarvuotos technikos vienetų, o turkų savaeigė artilerija per pastarąją savaitę surengė dešimtis atakų prieš Sirijos režimo pajėgas. Tai neatgrasė Sirijos režimo, regis, nusiteikusio stoti į kovą su gerokai stipresne priešininke, turinčia antrą pagal dydį armiją visoje NATO.

Kitaip nei Rusijai, kuri į Siriją gali perdislokuoti tik ribotą karinį kontingentą – kelis tūkstančius karių, keliasdešimt orlaivių ir kitų priemonių, Turkija viską turi po ranka: iš viso per 240 modernių naikintuvų F-16, kurių bent pusė pasiruošusi atakuoti taikinius Sirijoje išmaniomis bombomis ir raketomis. Turkai taip pat turi daugiausiai tankų regione – iš viso per 2,4 tūkst., iš kurių bent keli šimtai yra modernizuoti Izraelyje ir yra pranašesni už bet kuriuos tankus, kuriuos mūšio lauke Sirijoje gali mesti priešininkai. Dalis šios technikos telkiama pasienyje.

Rūpi keliai, o ne žmonės

Tokios drąsos priežastis – pagrindinis prizas kare, kuris trunka jau 9 metus. Idlibo miestas ne šiaip yra paskutinioji sukilėlių tvirtovė, šalia eina ir du strateginiai greitkeliai – jau minėtasis M-4 iš Rusijos kontroliuojamo Latakijos uosto į Rytus, Irako link, ir dar svarbesnis M-5.

