Lietuvos saugumui – naujas iššūkis dėl JAV karių: Kasčiūnas ragina pasirengti

„Teisėkūros darbai Seime – mėnuo, pusantro. Infrastruktūriniai dalykai – žiūrėkime, Rūdninkuose, kaip poligone, jau įvairios šaudyklos įrengiamos, keliai išasfaltuoti; mes pradėjome suktis ir per metus, per pusantrų tą tikrai galima padaryti sutelkus visus resursus. Juk nekalbame apie kokio nors karinio miestelio kūrimą, ką dabar reikia daryti Rūdninkuose dėl Vokietijos brigados, – čia paprastesnis variantas, norint įkurti poligoną. Jei norime daugiau karių, tai reikia pagalvoti, kur jie gyvens ir panašiai. Kalbant apie poligoną kaip apie treniravimosi erdvę, manau, per metus, pusantrų galima daug darbų padaryti nuo įsteigimo iki treniruočių“, – teigė laidos pašnekovas.