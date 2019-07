Lietuvos oro erdvėje – neeilinės pratybos: čia naują gynybos planą išbandys moderniausi JAV naikintuvai

Naikintuvai nusileidžia, papildomi degalais, pertaisoma ginkluotė, pasikeičia pilotai ir orlaiviai pakyla į dangų vykdyti misijos. Atrodytų, paprastas, po ilgų treniruočių iki skausmo pažįstamas veiksmas. Juolab, kad tokia procedūra Pirmojo ir ypač Antrojo pasaulinių karų laikais būdavo įprasta, ypač vykstant intensyviems koviniams veiksmams, kurių metu naudota aviacija.

Tačiau modernūs daugiafukciniai naikintuvai – technologiškai sudėtingesni aparatai su šimtais skirtingų sistemų. Jos ir patys orlaiviai yra jautresni, lepesni, patikros procedūros – būtinos, norint ne šiaip sėkmingai įvykdyti misiją, bet ir tiesiog pakilti į orą.

Net Šaltojo karo laikais, kai Vakarų šalių – NATO narių ir net neutralių valstybių, tokių kaip Švedija karinės oro pajėgos aukštoje parengtyje laikė naikintuvus, galinčius tūpti numatytuose greitkeliuose, kur jie būtų perginkluojami, nė viena šalis neturėjo tokių pajėgumų, kokius dabar turi JAV.

Situacijose, kai svarbi būtent žaibiška reakcija į besikeičiančias grėsmingas aplinkybes bei galimybė greitai perdislokuoti, į orą pakelti naikintuvus kiekviena sugaišta sekundė gali būti aukso vertės.

Tai, kad būtent Lietuvoje išbandoma 2018-siais JAV nacionalinėje gynybos strategijoje pristatytas „inovatyvios kovos koncepcijos“ modelis – gebėti per minimalų laiką perdislokuoti mobilius pajėgumus, kuriuos būtų galima išnaudoti kuo efektyviau, siejama būtent su kriziniais scenarijais Baltijos šalyse. Ką tai reiškia?

Spartus atsakas – ne vien prieš kameras

Lietuva jau ilgą laiką siekia, kad sąjungininkai ir NATO Baltijos regione organizuotų nuolatines oro gynybos pratybas, kuriose būtų treniruojamasi žaibiškai permesti pastiprinimus, prieš tai užtikrinus sąveiką su sąjungininkais. Juk galimos krizės atveju, būtent sąjungininkų ir NATO oro pajėgos yra greičiausiai perdislokuojamos. O tam reikia ruoštis ir tik pratybos didina sąjungininkų pajėgų pasirengimą nedelsiant efektyviai vykdyti gynybines funkcijas bei stiprina atgrasymo funkcijas.

Į tokį Lietuvos siekį tradiciškai atsiliepė sąjungininkai – amerikiečiai. Būtent todėl liepos 16 – 26 dienomis Lietuvoje ir regione (Vokietijoje, Lenkijoje, kitose dvejose Baltijos šalyse) vyksta JAV vadovaujamos pratybos „Spartus atsakas“ (Rapid Forge).

Iš pirmo žvilgsnio oficiali informacija apie šias pratybas nėra neįprasta: į Lietuvą permetami JAV naikintuvai, degalų užpylimo orlaiviai ir kita įranga. Lietuva, kaip paramą priimančioji šalis padės užtikrinti reikiamus vadovavimo ir valdymo pajėgumus, teiks paramą iš savo karinių oro bazių, pratyboms skirs poligonus ir oro erdvę, užtikrins antžeminę oro gynybą. Tokia pati procedūra vykdoma ir Lenkijoje bei Estijoje.

Tačiau šį kartą išskirtinumo suteikia būtent patys orlaiviai – Šiaulių aviacijos bazėje nusileido ne tik naikintuvai F-15E „Strike Eagle“, bet ir moderniausi JAV Karinių oro pajėgų „paukščiai“ – naikintuvai F-35A (Lightning II). Ir tai nėra vien simbolinis šou prieš kameras.

Laikinai skirs pusę šalies oro erdvės

Paskutinį sykį F-35 virš Baltijos šalių skraidė 2017 metais. Tiesa, tuomet naikintuvai trumpam viešėjo ne Lietuvoje, o Estijoje. Be to, kartu su JAV žvalgybiniais orlaiviais pažangiausiomis navigacijos, jutiklių ir neaptinkamumo/slapumo (stealth) technologijomis aprūpinti naikintuvai vykdė ir slaptą misiją. Į Lietuvą prieš kelerius metus buvo atskridę kiti JAV naikintuvai F-22.

Rusijos radarų sistemų galimybes pastaraisiais metais ir toliau ypač aktyviai seka regione intensyviai skraidančios JAV, britų bei švedų žvalgybinės platformos – orlaiviai RC-135, „Global Hawk“, „Korpen“, P-8 Poseidon ir E-8 J-STARS.

US UAV Global Hawk and Swedish Korpen on surveillance mission of Kaliningrad, Russia.