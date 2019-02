Košmaras, kurio bando išvengti Indija ir Pakistanas: jei branduolinė riba būtų peržengta

„Savo veiksmais bandėme perduoti žinią: jei jūs ateinate į mūsų šalį, mes galime padaryti tą patį, – taip į Indijos premjerą Narendrą Modį per televiziją kreipėsi Pakistano lyderis Imranas Khanas, po to, kai šios šalies oro pajėgos numušė mažiausiai vieną Indijos naikintuvą ir paėmė pilotą į nelaisvę, – Aš klausiu Indijos: ar turėdami tokius ginklus mes tikrai galime leisti sau apsiskaičiuoti? Jei situacija eskaluosis, jos nekontroliuosiu nei aš, nei Modis, mes kviečiame jus dialogui“.

Toks įspėjimas – ne tik beprecedentis, bet ir itin iškalbingas, rodantis nuotaikas abejose šalyse, juo labiau, kad rinkimams balandį besiruošianti Indija taip aiškiai pabrėžė nenorinti eskalacijos. Indijos užsienio reikalų ministrė pabandė sušvelninti padėtį, pakartodama, kad antradienio ataka buvo prevencinio pobūdžio.

„Indija nenori tolesnės įtampos eskalacijos. Indija ir toliau veiks atsakingai ir santūriai“, – sakė Sushma Swaraj per derybas su Kinijos ir Rusijos kolegomis Kinijoje, nors ekspertai ir pabrėžė, kad būtent šis sprendimas atakuoti taikinius Pakistano kontroliuojamoje teritorijoje ir karinga N. Modi retorika ir gali būti rizikinga taktika siekiant pagerinti savo reitingus.

Vis dėlto abiejų valstybių politinis ir karinis elitas puikiai supranta, kuo ta eskalacija gali baigtis. Tiesa, suprasti grėsmę ir vengti eiti jos keliu tiek Indijoje, tiek Pakistane – du skirtingi dalykai.

„Kaip jau žinote, Pakistano vyriausybė sušaukė nacionalinės vadovybės posėdį, tikiuosi, visi suprantate, ką tai reiškia“, – iškalbingai įspėjo Pakistano generolas Asifas Ghafooras, kalbėdamas apie strateginių sprendimų priėmimo tarybą, kurios pagrindinis uždavinys – priimti sprendimus dėl šalies branduolinio arsenalo panaudojimo.

Džentelmeniškas apsikeitimas atakomis

Vos pernai atėjęs į valdžią I. Khanas žadėjo siekti dialogo su Indija – šalimi, su kuria Pakistanas nuo 1947-ųjų kariavo tris oficialius karus ir vieną nepaskelbtą konfliktą 1999-siais Kargilyje.

Jau tuomet Indija ir Pakistanas viena kitai atvirai grasino branduoliniais ginklais – abi šalys turi po mažiausiai 120 branduolinių galvučių, kurių kiekvienos galia prilygsta virš Hirošimos 1945 m. susprogdintos bombos galiai arba ją viršija. Abi šalys branduolinius ginklus išbandė ne kartą.

1999 m. nuo konflikto eskalacijos abi šalis atvėsino JAV, kurios diplomatai padėjo išspręsti krizes 2001 ir 2008 metais. Tačiau kiekvieną kartą tokias konfrontacijas, nepaisant JAV, Kinijos, Rusijos ir kitų šalių spaudimo bei įdiegtų saugiklių – karštosios linijos tarp naujojo Delio ir Islamabado, abiejų šalių aukščiausio rango kariškių bei politinės vadovybės bandymų susilaikyti nuo neatsakingų veiksmų ir apsiribojimų tik karinga retorika, sustabdyti gali būti vis sunkiau.

Tai rodo ir žaibiškai per pastarąsias savaites išaugusi įtampa: po to, kai vasario 14-ąją savižudžio detonuotas sprogmuo abiejų šalių ginčijamame Kašmyro regione pražudė 40 indų pareigūnų, Indija atsakė antskrydžiais prieš įtariamųjų grupuotę Pakistano kontroliuojamoje teritorijoje.

„Pasiruoškite staigmenai“, – tokį įspėjimą pasiuntę Pakistano kariškiai surengė atsakomąjį antskrydį, kurio metu, skirtingais duomenimis, buvo numuštas vienas arba keli Indijos bei Pakistano orlaiviai. Nepaisant raginimų susilaikyti nuo neapgalvotų ir karingų žingsnių, abi valstybės pasienyje ėmė telkti papildomas pajėgas, dislokavo daugiau naikintuvų, žvalgybinių orlaivių.

Šį kartą JAV apsiribojo ne ryškiais diplomatiniais vizitais, o telefoniniais skambučiai – JAV valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo telefonu kilusią krizę aptarė su Indijos ir Pakistano premjerais.

Ir sąlyginai nuosaikūs I. Khano bei N. Modi pareiškimai, regis, suteikė daugiau vilčių, kad ir šį kartą konfliktą pavyks užglaistyti. Juo labiau, kad tiek Indijos, tiek Pakistano kariškiai, nepaisant įspėjimų apie „ryžtingą atsaką“, ne nemėgino slėpti detalių, kad abiejų pusių smūgiai buvo daugiau simboliniai ir tiesiogiai nenukreipti prieš karines pajėgas.

Indijos aviacijos antskrydžio metu vasario 26-ąją buvo naudotos išmaniosios bombos ir raketos pagamintos Izraelyje. Po 1971-ųjų karo – vieno iš trijų tiesioginių Pakistano ir Indijos karinių susidūrimų paliaubų metu nustatyta kontrolės linija Kašmyre jau ne vieną dešimtmetį yra konflikto židinys, tačiau abiejų šalių karinės pajėgos šią liniją tiesiogiai peržengti vengia, nors ir remia sukarintas grupuotes, kurios teroro ir kitokiais išpuoliais siekia įtvirtinti savo įtaką regione.

Antradienio antskrydis buvo reta ir dalinė išimtis – Indija taikėsi į, jos teigimu, Pakistano remiamos grupuotės „Jaish-e-Mohammed“ kovotojus, atsakingus už vasario 14-osios savižudžio išpuolį.

Islamabado atsakas taip pat buvo kone veidrodinis: prieš keršto reikalaujančius radikalius politikus bei visuomenę silpnu negalėjęs pasirodyti I. Khanas įsakė Pakistano aviacijai smogti Indijos kontroliuojamai Kašmyro daliai – taikytasi ne į karinius indų objektus, o į Delio remiamas pro-indiškas grupuotes.

Viskas tuo būtų pasibaigę, jei ne vasario 27-osios susidūrimas, kai Pakistano naikintuvų JF-17 antskrydžiui pamėgino sutrukdyti budėjimo režimu pasienyje veikiantys Indijos greitojo reagavimo naikintuvai Mig-21. Senutėliai, dar 7-ame dešimtmetyje Sovietų sąjungoje pradėti gaminti naikintuvai vis dar sudaro nemažą Indijos karinių oro pajėgų dalį.

Korupcijos skandalų kamuojamos Indijos karinės oro pajėgos iki šiol nepajėgė modernizuoti savo naikintuvų eskadrilių, kuriose vis dar skraido apie 100 Mig-21.

Toks manevringas, lengvai prižiūrimas ir greitai pakilti galintis orlaivis vis dar gali vykdyti užduotis, tačiau jis neprilygo modernesniam Pakistano JF-17, kuriuos pakistaniečiai sukūrė kartu su Kinija – Indijos strategine varžove regione.

Nepaisant gausaus dezinformacijos srauto iš abiejų pusių – tiek Indija, tiek Pakistanas skelbė apie „kelis numuštus priešininkų orlaivius“, o socialiniuose tinkluose plito „įrodymai“ – senos, 2016-ųjų ar net senesnės nuotraukos, kuriuose užfiksuoti sudužę orlaiviai, oficialiai patvirtinta tik vieno naikintuvo netektis.

Tačiau išplatinti vaizdai, kuriuose užfiksuotas sulaikytas ir talžomas Indijos karinių oro pajėgų pilotas sukruvintu veidu – Abhinandanas Varthamanas, sukrėtė ir supykdė Indiją.

It was hard to clarify if it was legit or not because #Pakistan's media used tens of fake & old images and videos. Wing Commander Abhi Nandan is pilot of a MiG-21Bison fighter jet of #India Air Force's 51st Squadron not Mirage 2000H. He is 1st Wing Commander from Srinagar AFS. pic.twitter.com/tsistrQSxz— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) February 27, 2019