Kodėl Europai prireikė 6-os kartos naikintuvo: Paryžiaus ir Berlyno ambicijos velia į naują konfliktą su JAV

Viena vertus pasirinkimo galimybė neatrodo blogai. Priešingai – jei yra galimybė rinktis, pranašumų konkurencinėje kovoje teoriškai turėtų įgyti pirkėjai, norintys turėti naujausius, pajėgiausius ir pažangiausius įrankius.

Daugiafunkcinis naikintuvas tėra įrankis, skirtas užtikrinti oro erdvės kontrolę, pajėgus saugiai iš didelio atstumo žvalgyti, atakuoti taikinius įvairiomis priemonėmis, užtikrinti pranašumą mūšio lauke arba atgrasyti priešininką nuo be kokių priešiškų veiksmų. Bet tai – tik teorija.

Vokietijos ir Prancūzijos ambicija

Prieš du metus nuskambėjęs Vokietijos kanclerės Angelos Merkel pareiškimas po Aljanso viršūnių susitikimo, kad „Europa privalo imti likimą į savo rankas“ įgavo ir kūną: pernai Vokietija ir Prancūzija paskelbė apie bendro naujos kartos naikintuvo kūrimą. Spalį „Dassault“ pristatė tokio naikintuvo modelį, kuris 2035-2040 metais turėtų pakeisti tiek Vokietijos naudojamą „Eurofighter“, tiek prancūzų „Rafale“.

Praėjo daugiau nei pusmetis. Birželio viduryje tikro naikintuvo dydžio modelis iškilmingai pristatytas Paryžiaus aviacijos parodoje, kur stovėdami jį, Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos gynybos ministrai pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo.

Ateities oro mūšio sistema ( angl. The Future Combat Air System arba FCAS) – taip vadinamas projektas, kurį kuria Europos gynybos pramonės gigantai – „Dassault“ ir „Airbus“.

„Tai yra aiškus įrodymas, kad Europa pajėgi didžiuosius strateginius iššūkius ateityje. Šio naikintuvo programa yra svarbus įrankis galių kovoje, XXI a. antroje pusėje“, – kalbėjo Prancūzijos gynybos ministrė Florence Parly. Pasak jos, iki 2025 m., kai numatytas pirmojo prototipo skrydis, Vokietija į projektą investuos 1,5 mlrd., o Prancūzija – 2,5 mlrd. eurų. Be tai – tik smulkmė palyginus su planuojama (ir optimistine) naujojo naikintuvo kūrimo bei bandymų kaina, kuri gali siekti nuo 40 mlrd. iki 100 mlrd. eurų, o masinę jo gamybą planuojama pradėti 2040-siais.

