Ko siekia Iranas: kerštas – tik pradžia, o tikrieji tikslai veda neišvengiamo karo link

„Manau, kad Teherane bus stiprių balsų, kalbančių apie kerštą, antraip Irano režimas prarastų patikimumą, kai nukauna tokį svarbų jų žmogų, o jie niekuo neatsako.

Kita vertus, iraniečiai supranta, kad karas su JAV per daug kainuotų pačiam Iranui ir jei JAV bus įsprausta į kampą, Amerika pakankamai stipri smarkiai pakenkti Iranui“, – taip dar antradienį, prieš Irano surengtus balistinių raketų smūgių JAV ir sąjungininkų bazėms Irake DELFI kalbėjo Izraelio atsargos generolas Yaakovas Amidroras.

Buvęs Izraelio premjero nacionalinio saugumo patarėjas, tyrimų departamento Izraelio karinėje žvalgyboje vadovas tuomet nesiryžo spėlioti, kaip, kur ir kada smogs Iranas. Vis dėlto Iranui sureagavus greitai ir smarkiai, anot Y. Amidroro, tai dar ne pabaiga.

„Lietuvai visada galiu komentuoti. Jūs ką tik matėte tipiškus Artimuosius rytus: iraniečiai sako, kad nukovė 80 JAV karių, tai esą buvo labai sėkminga ataka, amerikiečiai tai neigia, sako, kad nieko blogo neįvyko, abi pusės labai patenkintos. Bet iraniečiams, manau, to neužteks, jiems reikės rasti daugiau ir stipresnių atsako priemonių, tai tik pradžia“, – DELFI trečiadienio rytą sakė Y. Amidroras.

Anot pašnekovo, neatmestina, kad Teherane bus svarstomi ir tokios priemonės, kaip teroro aktai, kaip 1983 m. JAV bazės Beirute sprogdinimas, 1992 ir 1994 metų teroro atakos prieš Izraelio ambasadą ir žydų kultūros centrą Argentinoje. Su šiomis atakomis siejamas tiek Iranas, tiek jo išlaikoma teroristinė grupuotė „Hezbollah“. Tačiau tikrieji Irano tikslai, anot Izraelio žvalgybininko, yra visai ne kerštas, kaip gali pasirodyti interpretuojant viešus pareiškimus ar net raketines atakas.

Kaip atsakyti į atsaką?

Kelių dešimtmečių darbo žvalgyboje patirtį turintis ekspertas pažymėjo, kad nepaisant aštrių pareiškimų iš Irano ir JAV, abi pusės aiškiai rodo, kad nenori papildomos eskalacijos artimiausiu metu. Kita vertus, jei amerikiečiai nuspręstų atsakyti į Irano raketų ataką, tai būtų dar sudėtingiau Iranui, kuris suprastų įsivėlęs į labai pavojingą žaidimą.

