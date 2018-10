JAV kantrybė senka: Kremliaus planai dėl naujų ginklų keičia žaidimo taisykles

Dar antradienį nemažą audrą iššaukęs JAV ambasadorės prie NATO Kay Bailey Hutchison pasisakymas išties galėjo nuskambėti kaip atviras grasinimas Rusijai. JAV prezidento Donaldo Trumpo paskirta K. Bailey Hutchison itin atvirai prabilo apie tai, ką Vašingtonas užuominomis, prašymais ir kitokiais diplomatiniais pareiškimais stengėsi atkreipti Kremliaus dėmesį.

„Mes jau keletą metų siuntėme aiškų signalą, kad žinome apie jų sutarties pažeidimus, pateikėme jiems įrodymus apie jų pažeidimus. Rusijai atėjo laikas sėsti prie stalo ir nutraukti tuos pažeidimus. Jei naujoji raketų sistema taps pajėgi nešti branduolinius užtaisus, Vašingtonas svarstytų galimybę sunaikinti raketą, kuri galėtų smogti bet kuriai mūsų šaliai Europoje ir pasiekti Aliaską“, – įspėjo K. Bailey Hutchison.

JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas žadėjo kelti šį klausimą Belgijoje vyksiančiame NATO susitikime. Tiesa, pati JAV diplomatė vėliau kiek sušvelnino toną ir patikslino, kad „JAV neplanuoja prevencinio smūgio Rusijai, o tik siekia, kad Kremlius laikytųsi įsipareigojimų“.

I was not talking about preemptively striking Russia. My point: 🇷🇺 needs to return to INF Treaty compliance or we will need to match its capabilities to protect US & NATO interests. The current situation, with 🇷🇺 in blatant violation, is untenable. https://t.co/dRaFoK8xlo— Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) October 2, 2018