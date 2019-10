JAV bombonešių skrydžiai virš Lietuvos ir Estijos: šį kartą rusams paspendė spąstus

Spalio viduryje į Jungtinėje Karalystėje esančią Ferfordo oro pajėgų bazę dar kartą atskridę čia vis dažniau matomi bombonešiai „B-52“ pakeitė kurį laiką čia dislokuotus JAV strateginius bombonešius „B-2“. Iš viso keturi senutėliai, dar praėjusio amžiaus 7 dešimtmetyje pagaminti, „B-52“ atskrido į Europą iš JAV oro pajėgų bazės Barksdeile, Luizianos valstijoje, dalyvauti „Baltijos misijoje“.

Iš pradžių du bombonešiai išbandė Rusijos priešlėktuvinės gynybos ir propagandinės, Kremliaus kontroliuojamos žiniasklaidos kantrybę, spalio 19-ąją pasisukioję virš Juodosios jūros, netoli Rusijos okupuoto Krymo. Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida pasipylė antraštėmis, esą JAV bombonešiai imitavo Krymo bombardavimą.

Tai jau ne pirmas kartas, kai Maskva reaguoja taip jautriai į amerikiečių bombonešių skrydžius, nors pačios Rusijos strateginiai bombonešiai pastaruoju metu vis dažniau pasirodo virš Baltijos jūros, kur juos perima Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys NATO naikintuvai.

Atidžiai sekė Rusijos veiksmus

Tačiau šį kartą „B-52“ atskrido ne vieni. Prieš kelias dienas buvo atlikta „mankšta“ ir arčiau Lietuvos – iš Jungtinės Karalystės atskridę ir pasisukioję virš Baltijos jūros bombonešiai pasuko atgal. Ketvirtadienį du bombonešiai pasuko gilyn į sausumos pusę – vienas įskriejo į Lietuvos oro erdvę, o kitas – į Estijos.

Lietuvoje vienas bombonešis, „B-52“ (šaukinys „BRIG01“), suko ratus virš Kazlų Rūdos, kur padedant amerikiečiams įrengtas modernus poligonas, – jame gali treniruotis tiek paramą iš oro teikiantys orlaiviai, tiek juos iššaukiantys oro atakų vadovai – specialiai parengti kariai.

Ir nors tai buvo ne pirmas toks JAV bombonešių pasirodymas virš Kazlų Rūdos, šį kartą dėmesį galėjo patraukti kitkas. Visą dviejų „B-52“ skrydį atidžiai sekė sąjungininkų žvalgybiniai orlaiviai.

Jau ne kartą virš Lietuvos pastebėtas JAV elektroninės žvalgybos lėktuvas „RC-135 Rivet Joint“ ir šį kartą sukiojosi netoliese. Antradienį tokio paties modelio žvalgybinis lėktuvas, priklausantis Karališkosioms oro pajėgoms, skraidė virš Lenkijos, netoli sienos su Lietuva.

Tarp Estijos ir Latvijos ratus suko Švedijos karinių oro pajėgų orlaivis „Saab 340“ – speciali oro erdvės kontrolės ir išankstinio perspėjimo lėktuvo versija. Be to, virš Estijos kurį laiką sukiojosi Iš keleivinio „Boeing 707“ į karinį perdarytas orlaivis „E-8C JSTARS“. Jis išsiskiria 8 metrų ilgio „kupra“ po lėktuvo pilvu – radaru, kuris skenuoja judėjimą sausumoje.

US B-52 over Kattegat, west coast of Sweden. One more over the North Sea.