„Tendencijos išties labai teigiamos. Prižiūrėti kapines – savivaldybių funkcija, ir jau turime daug gerų pavyzdžių. Vienas jų – Kretinga, tačiau labai gražiai tvarkosi ir Vilnius, Alytus, gerą valią parodė Molėtai, kitos savivaldybės“, – sako Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas taip pat teigė, kad pastarąjį dešimtmetį situacija dėl žydų kapinių bent jau Klaipėdos apskrityje smarkiai pasikeitė, nebeliko visiškai netvarkomų ir neprižiūrimų žydų kapinių ar istorinių vietų. Kretingoje žydų kapinės neseniai buvo aptvertos, įrengti rakinami vartai, paskirtas prižiūrėtojas.











