Jis teigė, jog apdarai – kaip kalba, suprantami jau daugybę amžių. O Didžiojo septyneto lyderių apranga, anot E. Kerstono, buvo suderinta.

„Nieko naujo tarsi nėra. Bet jeigu bandytume įžiūrėti ar atspėti siunčiamas žinutes. Tai pirmiausia reikia suprasti, kad su protokolo tarnyba buvo sutarta, kad jie atrodys būtent taip. Ir mes matome labai akivaizdžiai išreikštą lyderių solidarumą – taip demonstruojamą, per matomumą. Jie visi yra be kaklaraiščių, be puošmenų.

Visi vilki baltus marškinius, paraitotomis rankovėmis. Tikrai toks sukurtas įvaizdis buvo specialiai, kuris demonstruoja tam tikrą prieraišumą laisvei, asmenybės laisvei, nevaržomumui. Tai, žinoma, yra dalykai iš kurių galima spręsti apie nuotaikas, kurios siūlomos į juos žiūrintiems“, – sakė LNK pašnekovas.



E. Kerstonas pabrėžė, jog šios nuotraukos – vizualioji komunikacija.

„Šie vaizdai matomi visame pasaulyje. Be abejo, kad visa tai buvo suderinta“, – tikino jis.

Žiniasklaidą apskriejo ir lyderių nuotraukos iš derybų – jie prie stalo sėdi be švarkų. Anot LNK pašnekovo E. Kerstono, tai žinutė ir V. Putinui.

„Tik ar V. Putinas supras, ką jie čia tuo nori pasakyti, bet tas supratimas priklauso nuo daugelio veiksnių – tai gali būti išsilavinimo klausimas, rūpėjimo apskritai, kultūrinio išsilavinimo dalykas. Galbūt ir liks nepastebėta, bet to nepastebėti neįmanoma – tai iš karto krenta į akis.

Toks solidarus pasirinkimas savo išvaizdos. (…) Tai rodo emocinį atsipalaidavimą ir dar mes matome tam tikrą simbolį – laisvės simbolį. Tarsi transliuojama santykį į priešą, parodant tai visam pasauliui“, – įžvalgomis LNK vidudienio žiniose dalijosi leidinių apie gyvenimo kultūrą autorius, profesorius E. Kerstonas.

Pašnekovas teigė, jog lyderių nuotrauka sako – kad jie nėra įsitempę, o klausimai sprendžiami labai draugiškoje, solidarioje atmosferoje.

Putino atsakymas

G7 viršūnių susitikime skambėję pokštai apie V. Putino nuotraukas apnuoginta krūtine nepatiko Kremliaus šeimininkui. Jei G7 lyderiai apsinuogintų, tai būtų „šlykštus vaizdas“, pareiškė V. Putinas žurnalistams Turkmėnijos sostinėje Ašchabade.

Pajuokavimas, apie kurį užsiminė V. Putinas, nuskambėjo G7 viršūnių susitikime Elmau pilyje Bavarijoje sekmadienio popietę. Tvyrant karščiui, britų premjeras B. Johnsonas paklausė kolegų, ar nereikėtų nusivilkti švarkų ir pridūrė: „Turime parodyti, kad esame kietesni už V. Putiną“. Vėliau jis dar pareiškė: „Turime jiems pademonstruoti savo pilvo presą“.

Kanados premjeras J. Trudeau, be kita ko, atsakė: reikėtų pajodinėti nuoga krūtine. Tai buvo aliuzija yra žinomą V. Putino nuotrauką tokia poza.

Putinas ne kartą bandė pasirodyti didžiu © Buzzfoto / Scanpix

„Nežinau, kaip jie norėjo išsirengti – aukščiau juostos ar žemiau. Galvoju, kad bet kokiu atveju tai būtų šlykštus vaizdus“, – agentūra TASS citavo V. Putiną.

Kad būtų harmonija tarp kūno ir sielos, reikia sportuoti, nevartoti per daug alkoholio ir atsisakyti kitų blogų įpročių“, – mokė V. Putinas G7 šalių lyderius.

V. Putino apnuoginta krūtine nuotraukos yra legendinės. Rusijos prezidentas valstybinės žiniasklaidos vis vaizduojamas kaip stiprus, gamtai neabejingas šalies vadovas. Vakaruose tai kelia šypsnį.