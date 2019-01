Valstybės saugumo departamentas (VSD) ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (AOTD) grėsmių vertinimą parlamentarams pristatys uždarame posėdyje. Viešai ataskaita visuomenei bus pristatyta kitos savaitės antradienį, vasario 5 dieną, BNS yra patvirtinusi Valstybės saugumo departamento atstovė Aurelija Katkuvienė. Grėsmių vertinimą rengia Valstybės saugumo departamentas ir karinė žvalgyba – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos. Pernai paskelbtoje ataskaitoje žvalgyba įspėjo, kad Rusija gali bandyti daryti įtaką Lietuvos prezidento rinkimams ir tam pasitelkti kibernetines operacijas. Daugelį metų Lietuvos žvalgyba pagrindine grėsme nacionaliniam saugumui įvardija agresyvią Rusijos politiką. Pernai konstatuota, kad didėjantys Baltijos valstybių nacionaliniai pajėgumai ir regione dislokuoti Aljanso kariai sumažino tikimybę, kad Rusija ryšis panaudoti karinę jėgą prieš Baltijos valstybes.

