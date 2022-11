Žvalgybos svarsto tris karo baigties scenarijus: vienas jų – itin palankus Ukrainai, kitas – Putinui

Rusijai pavyksta stabilizuoti padėtį fronte, JAV nutraukia paramos tiekimą Ukrainai

Žvalgybos tarnybos visada prognozuoja galimą konfliktų baigtį, modeliuoja tikėtinus scenarijus, savo tinklalaidėje kalbėjo politikos analitikas, Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV) gyvenantis KGB veteranas Jurijus Švecas.

Jis aptaria JAV ekspertų sudarytus tris galimus karo Ukrainoje baigties scenarijus, kuriuos pateikė prestižinis Britanijos politikos, verslo ir ekonomikos leidinys „The Economist“. Galiausiai J. Švecas analizuoja ir vertina, kuris iš šių variantų jam atrodo labiausiai tikėtinas.

Ties sutriuškinimo riba atsidūrusi Rusija sugeba išplėšti pergalę, remdamasis „The Economist“ pirmojo scenarijaus esmę perteikia J. Švecas.

„Kaip tai gali nutikti? Pavyzdžiui, dėl mobilizacijos Rusijai pavyksta stabilizuoti padėtį fronte. Mobilizuoti rezervistai naudojami kaip patrankų mėsa, o tuo metu JAV respublikonai blokuoja naujos paramos skyrimą Ukrainai. Vienas tokio sprendimo motyvų galėtų būti tai, jog pati Europa turi rūpintis savo saugumu. Tuomet išsenka Ukrainos kariuomenės amunicijos atsargos, Rusija, nors ir su sena, II Pasaulinio karo laikų technika pereina į kontrpuolimą ir jau vasarą gali užimti Kryvyj Rihą, pasistumti į priekį Donbase.

Tada Vakarų šalių vadovai ima reikalauti, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sudarytų taikos susitarimą su Rusija. Jis neturi kitos išeities, nes JAV nebeteikia paramos, prasideda nesibaigiančios derybos, o Rusija stiprina savo karinę galią, perka naują ginkluotę ir rengiasi naujam Kijevo puolimui“, – „The Economist“ pateiktą patį niūriausią scenarijų pateikė politikos analitikas J. Švecas.

Abi šalys patenka į aklavietę, V. Putinas tikisi sulaukti D. Trumpo pergalės

Antrasis scenarijus, kurį publikacijos autoriai vadina labiausia tikėtinu, aprašo aklavietę, į kurią galiausiai patenka abi šalys.

„Rusija mobilizuoja šimtus tūkstančių naujokų, tačiau nesugeba jų paversti efektyviais kariais. Tiesiog nėra kam jų paruošti, nes karininkai jau palikę šį pasaulį.

Pasitraukę iš Chersono Rusijos kariai stiprina gynybines pozicijas kairiajame Dniepro krante, Ukrainos kariuomenei persikėlimas per šią plačią upę tampa rimtu iššūkiu, kontrpuolimo operacija sulėtėja, už kiekvieną kilometrą tenka pralieti labai daug kraujo.

