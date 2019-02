Anot pareigūnų, tai įrodo atvejis, kai 2016 metais Lietuvos teritorijoje buvo aptiktas su Rusija siejamas žvalgybinis bepilotis orlaivis. Pasak karinės žvalgybos vado pulkininko Remigijaus Baltrėno, šis orlaivis į Lietuvą įskrido iš Baltarusijos. Toks pat lėktuvas prieš dvejus metus buvo rastas Lenkijos pasienyje. „Tai iš tikrųjų ta nauja tendencija – tai nėra konfliktų zonoje skraidantys panašaus tipo bepiločiai orlaiviai, tai yra taikos metu suvenerios valstybės, NATO valstybės teritorija vykdoma Rusijos žvalgybinė veikla“, – žurnalistams Seime antradienį sakė karininkas. Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos viešame kasmetiniame grėsmių vertinime paskelbta ir orlaivio nuotrauka su ištrauktu parašutu. Susiję straipsniai: Iki šiol neviešinta informacija: kaip slaptas Rusijos orlaivis pateko į lietuvių rankas Lietuvos žvalgyba žada netrukus pateikti išvadas dėl galimos „Huawei“ grėsmės R. Baltrėnas atsisakė atskleisti orlaivio modelį ir patikslinti, ar jis Lietuvoje nukrito pats, ar buvo numuštas. „Vis dar vyksta techniniai tyrimai“, – tvirtino pulkininkas. Žvalgybos ataskaitoje rašoma, kad tokio tipo orlaiviai vykdė žvalgybos skrydžius virš Sirijos, Libijos bei Rytų Ukrainos teritorijų, kur vyko Rusijos remiami koviniai veiksmai. Dokumente teigiama, kad šis orlaivis surinktas iš keliose šalyse pagamintų komponentų, tačiau programinė įranga rusiška, o komplektacija atitinka žinomus Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų naudojamų dronų analogus. Pareigūnų teigimu, tikėtina, kad Rusijos žvalgybinės veiklos intensyvumas renkant informaciją apie svarbią infrastruktūrą Lietuvoje nemažės, o technologijų plėtra šią veiklą padarys dar mažiau pastebimą. Ataskaitoje rašoma, kad svarbi Lietuvos infrastruktūra yra nuolat žvalgoma pasinaudojant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) misijomis, kurių tikslas yra didinti karinį skaidrumą.

