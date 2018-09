Dauguma apdovanojimų sulaukė po mirties, juos atsiėmė artimieji. Pasak šalies vadovės, kas kartą, kai pagerbiame Holokausto aukų atminimą, prisimename ir jų gelbėtojus – didžiąją žmogiškumo, pasiaukojimo ir drąsos pamoką, teigiama Prezidentūros pranešime. Anot D. Grybauskaitės, šalis didžiuojasi kiekvienu tautiečiu, kuris baisioje karo metų tragedijoje išdrįso blogiui priešintis širdies gerumu. „Ir tai buvo ne žodžiai, o veiksmas – apsisprendimas atverti namų duris ir pasidalinti savo gyvenimu, galbūt ir likimu. Baigties niekas nežinojo ir vis tiek rizikavo“, – rašoma Prezidentūros pranešime. Šiemet Lietuvoje minimos 77-osios Holokausto metinės, o rugsėjo 23 dieną sueina lygiai 75 metai, kaip buvo sunaikintas Vilniaus getas. Antrojo pasaulinio karo metais naciai ir vietos kolaborantai nužudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. Izraelis daugiau kaip 900 Lietuvos gyventojų yra suteikęs Pasaulio tautų teisuolio vardą už tai, kad rizikuodami gyvybe gelbėjo žydus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.