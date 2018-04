„Akivaizdi tendencija – daugėja asmenų, įžvelgiančių savo teisių pažeidimus tiek tradicinėje, tiek socialinėje žiniasklaidoje, interneto portaluose“, – situaciją vertina žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė. Tarnybos metinėje ataskaitoje nurodoma, kad kaip ir 2016 metais asmenys daugiausiai siekė savo garbės ir orumo gynybos. Dėl to gauti 83 skundai (2016 metais – 68 skundai). Galimą teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimą paskelbtoje viešojoje informacijoje asmenys įžvelgė 29 kartus, tiek pat skundų gauta dėl galimo asmens duomenų tvarkymo pažeidimo. Susiję straipsniai: Už viešą pritarimą sovietų nusikaltimams – išteisinamasis nuosprendis Etikos sargai tirs Karbauskio elgesį 75 skundai gauti dėl galbūt neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos sklaidos. Iš gautų skundų 53 pripažinti pagrįstais visa apimtimi arba iš dalies, 65 – nepagrįsti. 37 skundų tyrimai nutraukti arba atsisakyta skundą nagrinėti. Ataskaitoje pažymima, kad pernai mažėjo neapykantą kurstančių komentarų, o dėl tradicinių portalų politikos tokius komentarus šalinti, tokie įrašai keliasi į socialinius tinklus. Ataskaitoje nurodoma, kad pernai kontaktinis asmuo daugiau kaip 600 kartų kreipėsi dėl neapykantą kurstančių komentarų šalinimo iš socialinių tinklų, 99 proc. atvejų jie pašalinti greičiau nei per 24 valandas.

