Jo komandoje – dabartiniai tarybos nariai, buvęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vadovas Audrys Antanaitis, menininkas Saulius Paukštys, meno mugės „ArtVilnius“ steigėja ir vadovė Diana Stomienė, buvęs Vilniaus Centro poliklinikos vadovas Kęstutis Štaras, buvęs ilgametis telekomunikacijų bendrovės „Telia“ (Omnitel) prezidentas Antanas Zabulis, VU Sveikatos mokslų instituto direktorė Natalja Istomina, kt.

„Tai Vilniaus kūrėjų komanda, kuria didžiuojuosi ir kuri Vilniui gali grąžinti pasitikėjimą savo jėgomis! Tai savo sričių profesionalai ir Lietuvos sostinės fanai, kurie sieks, kad Vilnius būtų be kamščių“, – pranešime spaudai teigė A. Zuokas.

„Vilnius – be kamščių gatvėse, be kamščių į darželius, be kamščių poliklinikose, be kamščių projektuoti, be kamščių tarptautinėje arenoje, be kamščių kurti ir investuoti. Vilnius be kamščių atrasti. Ir svarbiausia – Vilnius jus girdės, nes bus politikai be kamščių ausyse“, – teigė jis.

A. Zuokas Vilniaus miesto pareigas su pertraukomis ėjo 2000–2007 ir 2011–2015 metais.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 5 dieną.