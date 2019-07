Trečiadienį A. Zuokienė kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Povilu Poderskiu meno kūrinius sukrovė į du autobusiukus. Autobusiukus vairavo sostinės savivaldybės darbo pažymėjimus prisisegę vairuotojai.

Prieš pradedant į autobusiukus krauti meno kūrinius, į Zuokų namus atvyko ir antstoliai, ir viešosios tvarkos pareigūnai.

A. Zuokienė teigė, kad daiktus rado tvarkydama šeimos namus, kambaryje, kurį nori įrengti dukrai. A. Zuokienė paaiškino, kad pastarąjį dešimtmetį šeima gyveno nuomojamame bute, tame pačiame kieme, o šie daiktai buvo sudėti šeimos namuose, kuriuose pastaraisiais metais jie negyveno, tik svečiuodavosi svečiai.

A. Zuokienė žiniasklaidai teigė, kad A. Zuokas matė, kad ji neša daiktus, krausto kambarį, tačiau nepaaiškino, kad tai jo daiktai. Jos teigimu, ji nemano, kad tai jos vyrui priklausantys daiktai.

A. Zuokienė tvirtina, kad tai gali būti daugybė vertingų J. Meko kūrinių. Dėžės, kuriose buvo sukrauti daiktai, pažymėti gavėju „Jono Meko meno fondas“, nors fondo atstovai apie šiuos daiktus nieko nežino.

Visi meno kūriniai perduoti kaip bešeimininkiai Vilniaus miesto savivaldybei, vėliau bus aiškinamasi jų vertė. Jei šie daiktai priklauso A. Zuokui, jis turės tai dokumentiškai įrodyti.

Kokia gali būti jų vertė – nėra žinoma.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo.

Tai, anot jos, gali būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas.

„Negaliu teigti, ar tai ta dalis kolekcijos, kuri buvo nupirta savivaldybės, ar tai kažkokie papildomi daiktai. Deja, šiandien negaliu nieko atsakyti. Galiu pasakyti tiek, kad tai tikrai nėra mano šeimos turtas. Jei tai būtų mums padovanota, aš žinočiau, – kalbėjo A. Zuokienė. – Tikrai būčiau apie tai žinojusi, jei tai būtų buvę sandoriai, jei būtų buvę kažkokie susitarimai. Faktas, kad tai niekaip nesusiję su mūsų šeima ir šitie dalykai negali būti mūsų šeimos namuose.“

Į klausimą, ar A. Zuokas informuotas apie daiktų iškraustymą, ji atsakė pajuokaudama, kad, matyt, informuotas, jei ir žiniasklaida yra jos namų kieme.

Savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis teigė, kad turtas kaip bešeimininkis bus nuvežtas į savivaldybę ir ten laikomas kol bus išsiaiškinta, kas yra viduje.

„Iš pažiūros matosi, kad tai paveikslai, video kasetės, plakatai ir įvairūs darbai, susiję su Jonu Meku, – teigė P. Poderskis – Šiuo metu tai yra tiesiog radinys.“

„Jei tai kažkieno turtas, mes su dideliu malonumu, pateikus visus su turto įsigijimu susijusius dokumentus jį perduosime, – teigė P. Poderskis, tačiau į klausimą, kokia galėtų būti kūrinių vertė, negalėjo atsakyti teigdamas, kad pirmiausia reikia suprasti, ką rado. – Kas viduje – nežinome, tam turime ekspertus samdyti, kad jie atsakytų į tą klausimą.“

Jei A. Zuokas dokumentais neįrodys, kad tai jam priklausantys daiktai, jie atiteks savivaldybei.

A. Zuokas DELFI telefonu neatsiliepia.

DELFI primena, kad santykių krizę su vyru birželio viduryje patvirtino pati A. Zuokienė.

Oficialiai pradėti skyrybas panoro A. Zuokienė. Būtent jos prašymu teisme pateiktas ištuokos pareiškimas.

„Taip, tikrai aš“, – DELFI komentavo moteris, pridurdama, kad daugiau komentarų šia tema nebus.

„Mes esame suaugę, savarankiški žmonės, kurie visą laiką gerbia vienas kito nepriklausomybę ir individualumą. Aišku, apie savo asmeninius, šeimyninius dalykus tikrai nesiruošiame kalbėti viešumoje. O koks tas gyvenimas bus, toks“, – LRT eteryje su Nemira Pumprickaite apie skyrybas kalbėjo A. Zuokas.

Apie skyrybas ir tai, kad pora nebegyvena kartu aktyviau pradėta kalbėti priešrinkiminiu laikotarpiu, kuomet A. Zuokas kandidatavo į Vilniaus miesto mero postą. „Buvo tikrai labai daug įvairių dalykų išsakyta apie mūsų šeimą ir mano vyrą“, – pasibaigus rinkimams DELFI teigė A. Zuokienė.

Tuo metu A. Zuokienė sakė, kad jai pačiai teko girdėti daug dalykų apie savo šeimą. „Mes kartu jau trisdešimt metų. Per trisdešimt metų būna visokių momentų. Būna ir pakilimų, ir nusileidimų, o visos emocijos parodo, kad vienas kitam rūpi, – teigė ji. – Nesuprantu, iš kur tos kalbos ir nenorėčiau gilintis.“