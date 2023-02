Zuokas turi konkretų planą dėl Vilniaus kamščių: siūlo, kad tėvai vaikų nebevežtų į mokyklas

DELFI TV laidoje „Redaktoriaus virtuvė“ A. Zuokas su laidos vedėju, naujienų agentūros „Elta“ vyriausiuoju redaktoriumi Vytautu Bruveriu kalbėjosi apie rinkimų periodą, apie savo viziją – „Vilnius be kamščių“ ir kokių pertvarkų mieste jis imtųsi. A. Zuokas patikino, kad jei taps meru, vilniečiai sostinėje tikrai skraidys.

Tikrojo konkurento dar nežino

Politologai vis dažniau akcentuoja, kad Lietuvoje politika nuskurdo, nes partijoms ir ypač regionuose sunku rasti tinkamų kandidatų, todėl pasigendama ir naujų veidų, ir naujų idėjų.

„Atsakymas išties yra bendras politikos degradavimo lygis Lietuvoje, nes šiandien prikviesti žinomą žmogų, kuris turi gyvenimo sėkmės istoriją, kuris galėtų ir norėtų būti politikoje, praktiškai misija neįmanoma. Ir jau didžiosioms partijoms, ką jau kalbėti apie mažesnes. Ir čia, matyt, to paties Seimo įstatymų, perteklinių reikalavimų, orientacijos į tokią masę, o ne asmenybes pasekmė. Tai tas pats matosi ir savivaldos rinkimų kontekste. Man pačiam buvo nuostabu žiūrėti, kaip rimtos partijos nesugeba rasti kandidato, kuris tikrai žinoti, kas yra miestas, ko jam reikia, kad jis turėtų norą būti sostinės vadovu“, – kalbėjo A. Zuokas.

Artūras Zuokas © DELFI / Josvydas Elinskas

Tačiau jis nesutiko su tuo, jog Vilniaus mero rinkimuose favoritu laikomas būtent dėl to, kad kiti kandidatai esą atrodo nekaip.

„Yra toks geras pasakymas, kad tie geriausieji, kurių norime, deja, nedalyvauja rinkimuose. Natūralu, kad renkiesi iš to, kas yra. Bet tiek aš, tiek mano komanda tikrai yra stipri, tai žmonės, kurie dirba realų darbą, plius aš turiu labai dideles žinias, o jos turi būti vertinamos, turiu patirtį, tai tikiuosi, kad vilniečiai tai įvertins. Ir nevertins to, kuris ateina su labai gražiais šūkiais, vizualinėmis kažkokiomis kampanijomis be turinio. Šįkart vilniečiai turi pasirinkimo galimybę, galima sudėti visų kandidatų CV ir pasirinkti, ką samdytumėte savo įmonės vadovu“, – aiškino A. Zuokas.

Tai, kad A. Zuokas turi daug politinės patirties, niekas net nedrįstų ginčytis. Tačiau jis turi ir neigiamo politinio bagažo, nes yra teistas.

„Bagažas irgi yra patirties dalykas. Jei neturi bagažo, tai neturi ir patirties, neturi skaudžių nutikimų, klaidų. Yra tokių, kurie bando kurti ar perkurti tas istorijas, kurių daugumos iš viso nėra buvę. Taip, esu teistas už gerus darbus, bet tai yra 20 metų senumo istorija. Už tai, kad savo partijos nariui ieškojau ir padėjau rasti darbą. Būtent už tai. Tai jei šitą formulę taikyti, tai visą Seimą galima aptverti spygliuota viela ir nė vieno neišleisti. Tai senos istorijos, kurios, nemanau, kad dar ką nors domina.

Neabejoju, kad į antrą turą išeisiu, darome tyrimus, matome, ką skelbia kiti. Tyrimai sako, kad antras turas man bus su Benkunsku. Kokia mano versija? Tai yra stipri partija ir ji traukia šį kandidatą į viršų, bet dar yra mėnuo, nenurašykime Raskevičiaus ir kitų kandidatų Kodėl Majausko nepaminėjau? Paskutiniai tyrimai rodo, kad jo žvaigždutė ir reitingai važiuoja žemyn“, – apie rinkimų aktualijas kalbėjo A. Zuokas.

Artūras Zuokas © DELFI / Josvydas Elinskas

Siūlo, kad tėvai vaikų nebevežtų į mokyklas

Ir nors daugeliui atrodo, kad ši savivaldos rinkimų kampanija nuobodi, A. Zuokas akcentavo, jog tai yra privalumas, nes tai rodo, kad politika tampa rimtesnė ir solidesnė, daugiau kalbama į temą, apie problemas ir nėra tik šou elementai.

„Šiaip rinkimai nėra lengvas dalyviams periodas, bet šiandien bent jau aš ir mano komanda orientuojamės į susitikimus su vilniečiais, bendruomenėmis, pasirašome susitarimą, ką reikia padaryti per ketverius metus, kad jie galėtų kontroliuoti“, – dėstė politikas.

Pagrindinis jo rinkimų kampanijos akcentas yra „Vilnius be kamščių“ ir jis teigė, kad tikrai turi viziją, kaip sutvarkyti transporto sistemą.

„Nemaža dalis kamščių yra susiję su tuo, kad rytais ir vakarais tėvai turi išvežioti vaikus, tai daugumos vilniečių istorija. Mes siūlome paprastą sprendimą, ką daro Talinas. Savivaldybės mokyklos turi geltonuosius autobusiukus ir jie pradinukus susirenka patys. Tėvams padaro šventę – normalų rytą, plius yra galimybė pastumti pamokų pradžią, kad nelįsti į tą piko valandą. Tai pastumti pamokų pradžią į 9 val. ryto, surinkti ir atsivežti vaikus į mokyklą yra paprastas, racionalus sprendimas, ir tą Talino savivaldybė daro jau daug metų.

Kitas sprendimas – Geležinio vilko žiedas, tai dar 2005-2006 metais, man būnant meru antrą kadenciją, buvome sumodeliavę dar vieną viaduką, kuris nuimtų kamštį nuo Geležinio vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos, kad nereikėtų kirsti, dingtų šviesoforai. Aišku, reikia iš naujo peržiūrėti tą projektą, bet jį įdiegus nebelieka to kamščio, kuris šiandien yra“, - aiškino A. Zuokas.

Oro gondolos – greitai ir pigiai

Jis tvirtino, kad automobilių spūsčių problemą padėtų išspręsti ir gerai sutvarkyta viešojo transporto sistema, į kurią jis žada įtraukti naujų priemonių.

„Norime įvesti dvi naujas transporto priemones. Tramvajų jau visi žinote, o dar viena naujovė – oro transportas. Esame realistai, matome, ką daro Prancūzija, Paryžius planuoja keturias vadinamąsias oro linijas, tai šiuo atveju ta viena gondola viena turi 25 keleivius, per valandą gali pervežti 1200 keleivių, pirma stotelė būtų ten, kur šiuo metu formuojamas naujas traukos centras Nacionalinis stadionas, nuo jo važiuoji žemyn į Konstitucijos prospektą, antra stotelė – Europos aikštė.

Projektas yra pakankamai pigus, žemės papildomai nereikia, yra gana greitai įgyvendinamas, ir turi didelę keleivių pervežimo galią, plius turistinė atrakcija. Tad sujungsime šeškinę ir naująjį miesto centrą labai paprastu ir greitu būdu. Garantuoju, kad per mano būsimą kadenciją mes tai išbandysime“, – patikino A. Zuokas.

Politikas vylėsi, kad jis ir jo partija per savivaldos rinkimus gerai pasirodys ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose.

„Realiai dabar visų koncentracija yra į savivaldos rinkimus, jie bus bazė pasitikrinti savo reitingus, bazė nacionaliniams rinkimams, o ne anksčiau rudens nelabai tikiuosi judesio. Lietuvos mastu savivaldos rinkimuose, manau, nebus kažkokio labai aiškaus lyderio. Socialdemokratai turi šansą, jiems gal tai bus galimybė susigrąžinti dalį įtakos, kurią buvo praradę. Be to, klausimas kyla dėl Darbo partijos, ar ji išnyksta iš politinės arenos, nes nebėra aktyvumo. Manau, kad per šiuos rinkimus bus atsakymas, ar toliau yra prasmė. Toliau konservatoriai, mes, „Laisvės ir teisingumo“ partija, nes, berods, 21 savivaldybėje iškėlėme sąrašus, kur tikimės neblogų rezultatų. Šie savivaldos rinkimai mums svarbūs, ruošiamės padidinti rinkėjų bazę, ir aišku, ruošiamės aktyviai dalyvauti nacionaliniuose rinkimuose. Bet šiuo atveju mano tema yra Vilnius“ – akcentavo A. Zuokas.