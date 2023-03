Zuokas: tikiuosi to pačio efekto, kuris buvo per prezidento rinkimus

Kandidatas į Vilniaus miesto merus Artūras Zuokas sostinės vadovo rinkimuose tikisi, kad pasikartos 2019 m. prezidento rinkimų scenarijus.

„Šiuose rinkimuose tikiuosi to pačio efekto, kuris buvo per prezidento rinkimus, kada pirmame ture laimėjo Ingrida Šimonytė, o prezidentas Nausėda buvo antras. Bet antrajame ture viskas apsivertė. Tai aš to paties efekto tikiuosi Vilniuje“, – antradienį žurnalistams sakė A. Zuokas, atidavęs savo balsą išankstiniame balsavime.