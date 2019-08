Į dėžių atidarymo šventę A. Zuokas pakvietė sukurdamas kvietimą „Facebook“ tinkle. „Labai džiaugiuosi, kad pastarosiomis dienomis ir vėl turėjome galimybę prisiminti tokias iškilias asmenybes kaip Jonas Mekas, Jurgis Mačiūnas ar Fluxus. Tai tik dar kartą įrodo, kad Fluxus idėjos nemirtingos ir tai – gera proga švęsti“, – kviesdamas socialiniame tinkle rašė buvęs Vilniaus meras ir pridūrė, kad šventės metu bus atidarytos skandalingosios dėžės.

Tiesa, vos prasidėjus A. Zuoko šventei, A. Zuokienė pranešė, kad atsakymus pateiks prokuratūra.

„Galima fluxuoti, tačiau yra teisė, yra tiesa, yra sąžinė. Mano kieme 16 val. prasidės vyro surengtas šou. Savotiškai man jo gaila. Jis talentingas žmogus, bet labai sugedęs iš vidaus. Kažkiek man pavyko pakoreguoti jo matymus ir filosofiją (juk kartu vos ne 30 metų), bet, deja, ne viskas mūsų rankose.

Džiaugiuosi, kad užauginau dorus vaikus“, – „Facebook“ tinkle rašė A. Zuokienė.

„O tai, kas darosi dabar – Artūras absoliučiai man nepažįstamas žmogus, – tvirtino su vyru besisikirianti A. Zuokienė. – Noriu iš anksto visus informuoti, kad tai, ką mano vyras parodys žurnalistams 16 val. – neva iš atvertų dėžių – bus mažuma, neviskas. Vien vakar pilnas autobusas – jei norit nuotraukų – turiu – buvo išvežta į Kauną teisėtiems šeimininkams ir man labai gėda prieš menininkus, kad mano namuose 10 metų gulėjo jų daiktai. Aš tikrai to nežinojau ir labai atsiprašau už savo vyrą.“

„Jei kam įdomu ne šou, o tikra situacija, tai ir klauskit, kur 160 dėžių. O tiems, kam smagu tik linksmintis – paruošta daug taurių – visi galit ateiti ir lėbauti į Užupio 30 – pasidžiaukit šia diena, o atsakymus pateiks prokuratūra“, – tvirtino A. Zuokienė.

Zuokas surengė šventę

„Labai kviečiu ir Vilniaus savivaldybės atstovus. Remigijau, Povilai, kaklaraiščio šį kartą galite nesirišti, – Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį kvietė A. Zuokas. – Visus tuos, kurie dėžes išnešė ir po to parnešė.“

A. Zuokas pridūrė, kad „stalas suneštinis, galima dėžėmis“.

Kraustydamas dėžes A. Zuokas rado vaizdo kasečių. „Oi, čia nuo dvidešimt aštuonerių“, – juokavo A. Zuokas, dėdamas į šoną iš dėžės imamas vaizdo kasetes.

„Velnias kūne – velniška meilė“, – kitos juostos pavadinimą skaitė A. Zuokas ir pridūrė, kad rado tokią juostą, apie kurią turės pakalbėti ir su specialistais.

R. Šimašiui A. Zuokas taip pat parinko dovaną – kino juostą „Baronas Miunchauzenas“.

Į dėžių kraustymo šventę atvyko ir savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis, kuris teigė, kad „performansas įvyko, kuris, manau, buvo geras“.

Menininkai, kurių daiktai taip pat buvo rasti, dėžes, A. Zuoko teigimu, jau atsiėmė.

O kaip A. Zuokas reagavo į žmonos veiksmus? „Mano žmona šiu atveju yra labai gerai įvaldžiusi Fluxus meną, žinote, aš nesugebėjau dešimt metų to sandėliuko iškraustyti, o ji tą padarė su savivaldybės pagalba“, – juokavo A. Zuokas.

Dėžės iš Zuokų šeimos namų buvo išvežtos po to, kai jas radusi A. Zuokienė pranešė savivaldybei, esą tai gali būti vertingas Jono Meko turtas.

Autobusiukai su sukrautomis dėžėmis iš Zuokų namų buvo išgabenti daugiau nei prieš savaitę. Visi rasti daiktai buvo perduoti savivaldybės žinion kaip bešeimininkiai.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo. Tai, anot jos, galėjo būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas.

„Negaliu teigti, ar tai ta dalis kolekcijos, kuri buvo nupirkta savivaldybės, ar tai kažkokie papildomi daiktai. Deja, šiandien negaliu nieko atsakyti. Galiu pasakyti tiek, kad tai tikrai nėra mano šeimos turtas. Jei tai būtų mums padovanota, aš žinočiau, – kalbėjo A. Zuokienė. – Tikrai būčiau apie tai žinojusi, jei tai būtų buvę sandoriai, jei būtų buvę kažkokie susitarimai. Faktas, kad tai niekaip nesusiję su mūsų šeima ir šitie dalykai negali būti mūsų šeimos namuose.“

Į klausimą, ar A. Zuokas informuotas apie daiktų iškraustymą, ji atsakė pajuokaudama, kad, matyt, informuotas, jei ir žiniasklaida yra jos namų kieme. Savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis teigė, kad turtas kaip bešeimininkis bus nuvežtas į savivaldybę ir ten laikomas kol bus išsiaiškinta, kas yra viduje.

Vėliau paaiškėjo, kad dalis daiktų priklauso kitiems menininkams.

Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis pirmadienį atsiprašė savivaldybės vardu už skubotus sprendimus, daiktai buvo pervežti atgal tuo pačiu adresu, iš kurio buvo paimti.

