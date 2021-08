„Man labiausiai nepatinka bandymas visame kame supriešinti. Tas pats „Šeimų maršas“. Aš buvau nuėjęs į „Šeimų maršo“ stovyklą, kuri buvo netoli parlamento, nes norėjau paprastai pabendrauti su žmonėmis. Beveik tris valandas buvau, bendravau su skirtingomis grupėmis. Man norėjosi sužinoti, kas jie, kaip jie mąsto, kokia yra realioji problema.

Šiandien reikia suprasti ir tą dalį Lietuvos, kurios pažiūrų aš galbūt taip pat nepriimu ir kurių veikimo būdas man nepriimtinas, bet jie yra ir jų pozicija daugeliu atvejų gana stipri. Jei mes juos atmetinėsime, žeminsime arba nurašysime kaip kažkokius paraščių žmones, tai aš beveik neabejoju, kad kituose Seimo rinkimuose tam tikros politinės partijos pasinaudos tų žmonių nusiteikimu ir ateis į Seimą. Kitaip tariant, mes nueisime Lenkijos arba Vengrijos keliu. Aš to nelabai norėčiau, todėl reikia su tais žmonėmis bendrauti“, – „Delfi TV“ laidoje „Pokalbis su Daiva Žeimyte-Biliene“ kalbėjo A. Zuokas.

Jo vertinimu, dabartinės valdžios retorika apskritai yra per daug isteriška: „Man šiandieninėje politikoje dabartinė valdžia yra per daug isteriška. Paimkime pabėgėlių problemą, tiek isterijos. Retorika: karas, hibridinė ataka, priešai ir pan.“

Pasak A. Zuoko, reikia suprasti, kad nelegaliai Lietuvos sieną iš Baltarusijos kertantys Irako piliečiai nėra vien ekonominiai migrantai.

„Iš tikrųjų jie ieško saugumo savo šeimoms, nes šalis vis tiek yra sugriauta – nusikalstamumas, korupcija, kariniai konfliktai veikia tuos žmones“, – teigė politikas.

Jo manymu, spygliuota viela pasienyje problemos neišspręs, o jo galima būtų pabandyti spręsti ir ne visiškai tradiciniais būdais.

„Aš norėčiau, kad šiandien mūsų prezidentas arba ministrė pirmininkė kreiptųsi į tą patį Iraką, pasakytų: žinote, mes jums pastatysime 10 mokyklų. Viena pradinė mokykla kainuotų apie vieną milijoną eurų, tai už 10 mln. eurų mes galim pasakyti: mes jums pastatysime 10 mokyklų, kad kurtume jūsų šalies ateitį. Čia būtų ženkliai didesnė žinia nei spygliuotos vielos statymas“, – mano A. Zuokas.

Politiko teigimu, klaidinga į nelegalius migrantus žiūrėti kaip į nusikaltėlius, kaip, A. Zuoko vertinimu, šiuo metu yra elgiamasi.

„Jeigu tu šiandien į jį žiūri kaip į nusikaltėlį, tai jis rytoj bus teroristas. Tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos, Anglijos pavyzdžiai rodo, kad visos tos problemos išaugo nuo pirminio požiūrio. Jeigu tu žmogų pažeminai pačioje pradžioje, jis tą prisimins visą gyvenimą. Prisimins net jo vaikai. O mes šiandien juos bandome žeminti vietoje to, kad normaliai spręstume problemą“, – sakė buvęs Vilniaus meras.

„Klausimas, ar šiandien mes negalime panaudoti jų darbo įgūdžių. Suteikime laikiną gyvenimą, duokime laikinai vizą. Po pusės metų, jei jis kažką pažeis, paimsime ir išsiųsime į tą šalį, iš kurios jis atvyko“, – siūlo A. Zuokas.

Jis taip pat pasiūlė ir idėją, kaip dar galima būtų paskatinti žmones pasiskiepyti nuo koronaviruso: „Manyčiau, kad padėtų jeigu mes pasakytume viešai, jog skiepai bus mokami. Pavyzdžiui, visi, kurie pasiskiepija iki rugsėjo ar spalio pirmos dienos ,skiepijami nemokamai, nuo spalio pirmos bus 100 eurų, nuo gruodžio – 200. Reikia sukurti realią vertę skiepams.“

Laidoje A. Zuokas taip pat sakė, kad solidžiausiai tarp valdančiųjų dėl savo ramaus požiūrio į situaciją jam atrodo premjerė Ingrida Šimonytė, o dalis kitų politikų, jo vertinimu, dirbtinai kuria isteriją ir ieško priešų.

„Šiandien politikų problema yra noras pasirodyti, kad jis kažką daro. Tam reikia kurti aštrią žinutę, todėl kuriama isterija ir priešai. <...> [Tai] yra per daug sudėtingi konfliktiniai žmonės, kurie savo politinį kapitalą sukūrė tik per konfliktą ir tik konflikte jie šviečia. Paimkime tą patį dabartinį užsienio reikalų ministrą. Jis per daug konfliktiškas, aišku, dabar palaiko kitą kalbėjimo toną. Paimkime viceministrą Mantą Adomėną. Šitie žmonės tiktai karą gali sukelti. O dar kai tos pačios partijos atstovas yra ir krašto apsaugos ministras...

Be abejo, čia [Gitano] Nausėdos klaida, kad jis atidavė vienai partijai užsienio reikalų politiką ir krašto apsaugos ministeriją. Tai buvo didžiausia jo strateginė klaida. Realiai jis sau pasiliko tik vidaus reikalus, į ką dabar konservatoriai jį ir bando nustumti“, – kalbėjo A. Zuokas.

„Sakyčiau, kad Laisvės partijos veikimas yra galvos skausmas tiek konservatoriams, tiek tam tikrai daliai visuomenės, kuri jais tikėjo. Nes net ir siekiant tam tikrų tikslų tu negali siekti jų laužimo būdu. Kas iš to jei priimi įstatymą per jėgą? Tada ateina kiti ir tą įstatymą pakeičia. Per konfliktą negalima veikti“, – sakė jis.

Pasak A. Zuoko, rudenį galime pamatyti ir pokyčių valdančiojoje koalicijoje.

„Manau, kad rudenį koalicijoje turėtų bręsti pokyčiai, todėl, kad kiek suprantu, kiek turiu informacijos, tokie dalykai ir vyksta“, – laidoje „Pokalbis su Daiva Žeimyte-Biliene“ sakė jis.