A. Zuokas savo poziciją paaiškino „Facebook“ tinkle. Jis teigia: „kuo skubiau gražinkite į vietą, kas ne jums priklauso“.

„LT vyksta fluxus performansas. Ir, matau, turiu pareigą paaiškinti. Mielai, tai darau, nors ir esu ne Lietuvoje, – „Facebook“ tinkle teigė A. Zuokas. – Vilniaus miesto savivaldybėje ne visi turi minimalų kultūrinį išsilavinimą bei teisines žinias, bet būtent tokie ir tinka fluxus gatvės pokštams. Pirma: R. Šimašius ir AD (administracijos – DELFI) direktorius neskira Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos „Jono Meko vizualinių menų centro“ (JMVMC) nuo privačios VŠĮ „Jono Meko fondas“ (JMF). Todėl iš Užupio g. 30 paimtos dėžės, kuriose ne meno kūriniai, o knygos bei žurnalai apie kiną ir ir jo istoriją priklauso būten Jono Meko fondui. Kaip ir kiti artefaktai iš Fluxus ministerijų Vilniuje ir Kaune laikotarpio.“

A. Zuokas teigia, kad daiktus reikia grąžinti: „Todėl, kuo skubiau gražinkite į vietą, kas ne jums priklauso. Ir saugiai“.

Buvęs Vilniaus meras taip pat tvirtina, kad daiktų nuosavybė matyti ir ant dėžių, nes ant jų nurodytas siuntos gavėjo adresas. „Ir arkliui aišku, kad galima perskaityti ant dėžių adresą: Užupio 30, Jono Meko fondas, o Remigijus (R. Šimašius – DELFI) ir Povilas (P. Poderskis – DELFI) turėtų skirti įstaigą, kurių jų pavaldume, o kuri yra privati“.

„Trečia: minėtos knygos, kino projektorius buvo skirtas Fluxus ministerijos projektui Gedimino pr. Vilniuje, kur planavau įrengti juostinio kino centrą. Ketvirta: minėtos knygos ir artefaktai nieko bendro neturi su VMS įsigyta FLUXUS kolekcija 2007, kuri aprašyta ir inventorizuota saugoma savivaldybės. Kuri buvo inventorizuota ir tikrinta to pačio Remigijaus Šimašiaus administracijos bent 2 kartus“, – teigė buvęs Vilniaus meras.

A. Zuokas taip pat kreipėsi ir į savo žmoną, su kuria šiuo metu skiriasi: „Sveikinimai Agnei, kuri savo gimtadienio proga surengė puikų fluxus performansą. Ir sandėliuko nereikėjo pačiai valyti, tai padarė Vilniaus miesto savivaldybė. Gaila, jie fluxus pokšto, atrodo, nesuprato“.

DELFI primena, kad trečiadienį iš Zuokų šeimos namų buvo išgabenti du autobusiukai meno kūrinių, galimai priklausančių Jonui Mekui. Visi rasti daiktai perduoti savivaldybės žinion. Į savivaldybę kreipėsi daiktus radusi A. Zuoko žmona Agnė.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo. Tai, anot jos, gali būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas.

„Negaliu teigti, ar tai ta dalis kolekcijos, kuri buvo nupirkta savivaldybės, ar tai kažkokie papildomi daiktai. Deja, šiandien negaliu nieko atsakyti. Galiu pasakyti tiek, kad tai tikrai nėra mano šeimos turtas. Jei tai būtų mums padovanota, aš žinočiau, – kalbėjo A. Zuokienė. – Tikrai būčiau apie tai žinojusi, jei tai būtų buvę sandoriai, jei būtų buvę kažkokie susitarimai. Faktas, kad tai niekaip nesusiję su mūsų šeima ir šitie dalykai negali būti mūsų šeimos namuose.“

Į klausimą, ar A. Zuokas informuotas apie daiktų iškraustymą, ji atsakė pajuokaudama, kad, matyt, informuotas, jei ir žiniasklaida yra jos namų kieme. Savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis teigė, kad turtas kaip bešeimininkis bus nuvežtas į savivaldybę ir ten laikomas kol bus išsiaiškinta, kas yra viduje.

Viešosios įstaigos „Jono Meko fondas“ direktorius Edgaras Stanišauskas tikina, kad Zuokų namuose rasti daiktai, nors ir susiję su J. Meku, yra mažaverčiai. Pasirodo, politiko namuose sandėliuojami jie buvo jau maždaug penkerius metus.

„Tose dėžėse – ne kūriniai, o knygos, plakatai, eskizai, projektorius, priklausantis J. Meko fondui. Jį atsisiuntėme gal prieš devynerius metus, norėjome kurti J. Meko kino centrą. Ten nėra kolekcinių darbų, dirbinių, meno kūrinių“, – nurodė jis.

Paklausus, kodėl aptariami daiktai buvo Zuokų namuose, fondo direktorius patikino, kad, kai užsidarė „Fluxus Ministerija“, nebuvo vietos, kur viską sandėliuoti. „Tiesiog ten dėžėse, sausai ir panašiai... Kaip supratau, tas butas nebuvo naudojamas, jie tiesiog priglaudė ir viskas, kad sausai būtų <...>. Mes biurą labai mažą turime, tų dėžių yra, laikyti... Tiesiog priglaudė“, – aiškinti bandė jis.

