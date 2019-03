Anot jo, tai partijai atvers kelią sėkmingiau dalyvauti būsimuose rinkimuose. Jis taip pat sakė tikintis savo pergale antrame rinkimų ture prieš Remigijų Šimašių. „Džiugu, kad užsitikrinome valstybės mokesčių mokėtojų finansavimą, o tai ženkliai sustiprina mūsų, Lietuvos laisvės sąjungos galimybes būti tiek nacionalinėje politikoje ir siekti ženkliai didesnio pripažinimo bei įvertinimo ir kituose rinkimuose“, – spaudos konferencijoje pirmadienį kalbėjo A. Zuokas. A. Zuoko teigimu, rinkimų rezultatai buvo „beveik tokie, kokius prognozavome“, t.y. vienas meras buvo išrinktas, trys pateko į antrąjį turą, o kandidatas į merus Širvintų rajone Vidmantas Mateika užleido postą Živilei Pinskuvienei jau pirmajame ture. Jis tikisi „darbiečių“, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos, „valstiečių“ paramos antrajame Vilniaus mero rinkimų ture. „Manau, kad jų ir ne tik jų paramą, bet ir Viktoro Uspaskich, Lenkų rinkimų akcijos paramą užtikrina bendras požiūris į daugelį miesto problemų“, – sakė A. Zuokas. Susiję straipsniai: Šimašius mąsto apie naują koaliciją: dirbti su Zuoku būtų sunku Ryškėja savivaldos paveikslas: kai kuriuose miestuose - absoliuti vienvaldystė Partija skaičiuoja gavusi 46 mandatus, daugiausia jų, 15 gavo Švenčionių rajone, kur pergalę pirmajame ture šventė dabartinis meras Rimantas Klipčius. Vilniaus mieste A. Zuoko sąrašas „laimingas Vilnius“ užsitikrino 10 mandatų, tarp patekusių į tarybą – ir jo sutuoktinė Agnė Zuokienė. Būsima A. Zuoko frakcija yra antra pagal dydį po dabartinio mero ir oponento antrajame ture Remigijaus Šimašiaus komandos. A. Zuokas sako, jog tapęs meru „be problemų“ suburtų stiprią daugumą, tačiau kas ją sudarytų, anot jo, anksti kalbėti. Jis dėkojo visiems kandidatams į merus už sąžiningą rinkimų kovą, išskyrus R. Šimašių – pasak A. Zuoko, dabartinis meras rinkimų kampanijai naudojo administracinius resursus, užsiiminėjo „melaginga, šmeižikiška kampanija kurdamas mitą, burbulą apie praskolintą Vilniaus miestą“. Nepaisant prieštaravimų, jis teigia, jog sutiktų dirbti su R. Šimašiaus frakcija kartu. Vis dėlto A. Zuokas, priešingai nei didžioji dalis opozicijos, palaiko R. Šimašiaus liberalų inicijuotą nacionalinio stadiono projektą – jį ruošiasi įgyvendinti koncerno „Icor“ įmonė „Axis Industries“. Su šia verslo grupe anksčiau sietas A. Zuokas neneigia gerai pažįstantis koncerno vadovus, tačiau BNS sako bendraujantis „kaip ir su kiekviena įmone Vilniaus mieste, kuri daro darbus, reikalingus Vilniaus miestui“. Į antrąjį tiesioginių merų rinkimų turą pateko iš viso trys partijos kandidatai: partijos lyderis Artūras Zuokas – Vilniuje, Visagino savivaldybės vadovė Dalia Štraupaitė bei Pakruojo meras Saulius Gegieckas.

