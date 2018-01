Dvi dienas NATO būstinėje vyksiančioje Karinio komiteto konferencijoje bus aptariamas Aljanso indėlis stabilizuojant saugumo situaciją Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, kova su terorizmu, Globalios koalicijos kova prieš ISIS bei NATO vykdomas mokymas ir pajėgumų stiprinimas Irake, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Nemažai dėmesio planuojama skirti misijai „Tvirta parama“ Afganistane. Šios misijos vadovybė konferencijos dalyvius supažindins su jos politinio, strateginio ir operacinio lygmens padėtimi, bus sprendžiama dėl misijos perspektyvų. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas generolas Curtis M. Scaparrotti ir vyriausiasis sąjungininkų pajėgų vadas transformacijai generolas Denisas Mercieris karinio komiteto nariams pristatys rekomendacijas dėl NATO vadovavimo struktūros adaptacijos, bus aptariamas adaptacijos įgyvendinimo procesas. Trečiadienį, antrąją dieną konferencijos dieną, dalyviai susitiks su partneriais iš Gruzijos ir Ukrainos. Ukrainai skirtos sesijos metu bus aptariama saugumo situacija šioje šalyje ir aplink ją, šalies saugumo, gynybos sektoriaus reformos. Partneriai iš Gruzijos pristatys dalyviams šalies gynybos sistemos reformų statusą ir perspektyvas, bus diskutuojama apie tolimesnį NATO-Gruzijos bendradarbiavimo paketo įgyvendinimą. NATO karinis komitetas yra aukščiausio lygmens NATO karinis vadovavimo padalinys, pavaldus Šiaurės Atlanto Tarybai, Gynybos planavimo ir Branduolinio planavimo komitetams. Jame priimami strateginiai kariniai sprendimai ir teikiami kariniai patarimai Šiaurės Atlanto Tarybai, priimančiai politinius sprendimus.











