Tai jis akcentavo kalbėdamas Radviliškio rajone, Minaičių kaime, penktadienį iškilmingai minint 70-ąsias Lietuvos partizanų paskelbtos deklaracijos metines. „Lietuvos valstybė egzistavo tol, kol buvo gyvų kovojančių Lietuvos partizanų. Okupacijos sąlygomis Lietuvos laisvės kovotojai atstovavo natūraliam ir šimtmečius nekintamam Lietuvos žmonių interesui turėti savo suverenią valstybę“, – penktadienį susirinkusiesiems prie partizanų memorialo kalbėjo kariuomenės vadas. 1949-aisiais vasario 16-ąją su sovietais kovojusių partizanų vadovybė paskelbė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaraciją. Ja pažymėtas Lietuvos valstybės tęstinumas ir lietuvių tautos valia atkurti nepriklausomą demokratinę valstybę. Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas tvirtino, kad deklaracijoje išdėstyti pamatiniai demokratijos, teisingumo, laisvės ir lygiateisiškumo principai ir kartu „įtvirtinta pamatinė antisovietinės rezistencijos nuostata – įvykdytos Lietuvos okupacijos ir aneksijos nepripažinimas“. Iškilmingame minėjime taip pat dalyvavo kariuomenės, Seimo vadovybė, partizanų giminaičiai, NATO sąjungininkų pajėgų kariai. Iškilmėse atiduota pagarba deklaracijos signatarams: iššautos trys salvės iš šiuolaikinio pabūklo, padėtos gėlės, neštos partizanų vėliavos, grojo Karinių jūrų pajėgų orkestras. Partizanus pagerbė NATO oro policijos misiją atliekantys Lenkijos naikintuvai F-16, uždegtas „Vienybės laužas“. 1949 metų vasario 16-ąją prieš sovietų okupacinį režimą kovojusių Lietuvos partizanų vadovybė pasirašė deklaraciją, kad Lietuva yra demokratinė respublika, o jos suvereni valdžia priklauso Lietuvos tautai. 1999 metais šį dokumentą Seimas pripažino Lietuvos valstybės teisės aktu, o jį pasirašiusius partizanus – Joną Žemaitį-Vytautą, Adolfą Ramanauską-Vanagą, Aleksandrą Grybiną-Faustą, Vytautą Gužą-Kardą, Juozą Šibailą-Merainį, Bronių Liesį-Naktį, Leonardą Grigonį-Užpalį, Petrą Bartkų-Žadgailą – pripažino signatarais. Deklaracija pabrėžia, kad visomis išgalėmis bus siekiama atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir prie šio siekio kviečiami prisidėti visi lietuviai, gyvenantys Tėvynėje ir už jos ribų. Seimas 2019 metus paskelbė Jono Žemaičio-Vytauto metais. Dokumento originalas iki kovo pabaigos bus eksponuojamas Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

