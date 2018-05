Į posėdį susirinkus šešiems nariams – kvorumui reikia mažiausiai septynių – posėdis atidėtas. Trečiadienį komisija planavo išklausyti LRT atstovus iš programų direkcijos, administravimo ir veiklos vystymo departamento. Trys konservatoriai antradienį paskelbė paliekantys komisiją, kai Seimas nusprendė nesiaiškinti situacijos žemės ūkyje. LRT veiklą tiriančios Seimo komisijos vadovas „valstietis“ Arvydas Nekrošius tuomet BNS tokį konservatorių sprendimą pavadino „eiliniu kerštavimu“, tačiau tikino, kad komisijos darbui tai netrukdys. Susiję straipsniai: Komisijos dėl LRT vadovas „eiliniu kerštavimu“ vadina konservatorių sprendimą trauktis Konservatoriai palieka LRT tyrimo komisiją Tokią poziciją jis pakartojo ir po trečiadienį neįvykusio posėdžio. Anot A. Nekrošiaus, apie dviejų narių nedalyvavimą buvo žinoma jau prieš savaitę, o apie konservatorių pasitraukimą jie sužinojo tik per žiniasklaidą, antradienį, posėdžio išvakarėse. „Taip pat galvoju, kad komisijos darbui nesutrukdys. Apie dviejų narių nedalyvavimą buvome informuoti prieš savaitę. Sutapimas toks nemalonus, bet per kitus posėdžius taip nebus“, – BNS sakė A. Nekrošius. Anot jo, taip pat planuojama pakeisti komisijos posėdžių laiką ir šaukti per pertrauką tarp plenarinių posėdžių, kai parlamentarai būna Seime ir neplanuoja kitų darbų. Iki šiol komisija posėdžiaudavo trečiadieniais nuo 8 valandos. Pasitraukus trims konservatoriams, komisijoje iš 13 numatytų liko dirbti 8 nariai. LRT veiklos tyrimą kaip kišimąsi į žiniasklaidos darbą traktavę liberalai iš viso nedelegavo savo atstovų į komisiją, tad joje jau iki šiol buvo dvi laisvos vietos. A. Nekrošius tikino, kad atlikti tyrimo ir priimti sprendimų konservatorių pasitraukimas nesutrukdys: „Kvorumui reikia septynių, o yra aštuoni. Teoriškai kvorumas išlieka su vienu papildomu žmogumi.“ Seimui antradienį atsisakius tirti žemės ūkio klausimus, opoziciniai konservatoriai paliko valdančiųjų „valstiečių“ iniciatyva sudarytą LRT finansų tyrimo komisiją. „Mums nėra priimtini dvejopi standartai, kai viena tiesa yra reikalinga ir ją siekiama išsiaiškinti organizuojant komisiją ir atliekant tyrimą, o kitu atveju tiesiog nereikia. Tuo remiantis, mes nusprendėme trauktis iš LRT tyrimo komisijos, visi trys mūsų nariai“, – BNS sakė konservatorių atstovė Agnė Bilotaitė. Anot jos, valdančiųjų balsais atmestas siūlymas pradėti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiui Ramūnui Karbauskiui nepalankų tyrimą rodo, kad tyrimai organizuojami selektyviai. Imtis žemės ūkio situacijos tyrimo reikalavo konservatoriai paaiškėjus, kad „valstiečių“ lyderiui R. Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų. Tyrimas dėl LRT finansų Seime buvo pradėtas praėjusių metų pabaigoje „valstiečių“ iniciatyva. Komisijos iniciatoriai teigė norintys išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Kritikai šios komisijos sudarymą vadino politiniu spaudimu žiniasklaidai.

